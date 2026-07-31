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    Disney+, Avrupa'da 4K ve HDR10 desteğini kaldırdı

    Daha önce bazı ülkelerde Dolby ve 3D desteğine son veren Disney+, bu kez de 4K ve HDR10 desteğini kaldırdı. Bir patent davasıyla bağlantılı olan bu karar, şimdilik sadece Avrupa ülkelerini etkiliyor.

    Disney+, Dolby Vision'dan sonra 4K ve HDR10 desteğini de kaldırdı Tam Boyutta Gör
    Disney+, Netflix, Paramount+ gibi dijital platformların kullanıcılara sunduğu ayrıcalıklar giderek daha maliyetli bir hâl alıyor. Bir yandan üst üste yapılan zamlar, diğer yandan belli paketlerden kaldırılan özellikler derken, ödenen ücret başına alınan hizmet kalitesi giderek düşüyor. Nitekim bu hafta benzer bir gelişme de Disney cephesinde yaşandı. Haziran ayında Dolby ve 3D desteğine son veren Disney+, bu hafta da pek çok Avrupa ülkesinde 4K ve HDR10 desteğini sonlandırdı.

    Disney, Bunun Geçici Bir Durum Olduğunu Söylüyor

    Disney tarafından kullanıcılara gönderilen bilgilendirme mesajında, bunun yakın zamanda bir davada çıkan kararla alakalı olduğu söyleniyor ve bu özelliklerin geçici olarak kaldırıldığı vurgulanıyor. Şirket, bu özellikleri en yakın zamanda platforma tekrar eklemek için ellerinden geleni yaptıklarını belirtiyor. Ancak şimdilik bunun için net bir tarih verilmiyor. Daha önce Dolby konusunda da benzer bir cevap verilmişti ama iki aya yakın süre geçmesine rağmen bu konuda bir gelişme yaşanmadı. Bu yüzden kullanıcılar 4K ve HDR konusunda da pek umutlu değil.

    Burada asıl tepki toplayan, bu özelliklere erişmek için ek ücret ödeyen Premium kullanıcılarına bu süreçte herhangi bir indirim ya da para iadesi sunulmaması oldu. Davayı kaybetmek Disney'in kontrolünde olmasa da bu süreçte kullanıcıları mağdur etmemek şirketin elindeydi. Ancak bu yönde bir adım atılmadı.

    Disney, Amerikalı teknoloji şirketi InterDigital ile girdiği patent davasında aleyhine karar çıktığı için 3D ve Dolby desteğini kaldırmak zorunda kalmıştı. Bu son kararın arkasında da aynı dava var. Etkilenen ülkelerin tam listesi açıklanmış değil. Ancak Reddit gibi kullanıcı forumlarındaki yorumlar, ilk aşamada Almanya, Belçika, Portekiz, Danimarka gibi ülkelerin bu karardan etkilendiğini, Birleşik Krallık gibi AB dışındaki ülkelerde ise bu özelliklerin hâlâ aktif olduğunu gösteriyor. Yani bu karar şimdilik sadece Avrupa Birliği sınırları içini etkileyecek gibi duruyor.

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