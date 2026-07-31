Disney+, Avrupa'da 4K ve HDR10 desteğini kaldırdı

Disney, Bunun Geçici Bir Durum Olduğunu Söylüyor
Disney tarafından kullanıcılara gönderilen bilgilendirme mesajında, bunun yakın zamanda bir davada çıkan kararla alakalı olduğu söyleniyor ve bu özelliklerin geçici olarak kaldırıldığı vurgulanıyor. Şirket, bu özellikleri en yakın zamanda platforma tekrar eklemek için ellerinden geleni yaptıklarını belirtiyor. Ancak şimdilik bunun için net bir tarih verilmiyor. Daha önce Dolby konusunda da benzer bir cevap verilmişti ama iki aya yakın süre geçmesine rağmen bu konuda bir gelişme yaşanmadı. Bu yüzden kullanıcılar 4K ve HDR konusunda da pek umutlu değil.
Burada asıl tepki toplayan, bu özelliklere erişmek için ek ücret ödeyen Premium kullanıcılarına bu süreçte herhangi bir indirim ya da para iadesi sunulmaması oldu. Davayı kaybetmek Disney'in kontrolünde olmasa da bu süreçte kullanıcıları mağdur etmemek şirketin elindeydi. Ancak bu yönde bir adım atılmadı.
Disney, Amerikalı teknoloji şirketi InterDigital ile girdiği patent davasında aleyhine karar çıktığı için 3D ve Dolby desteğini kaldırmak zorunda kalmıştı. Bu son kararın arkasında da aynı dava var. Etkilenen ülkelerin tam listesi açıklanmış değil. Ancak Reddit gibi kullanıcı forumlarındaki yorumlar, ilk aşamada Almanya, Belçika, Portekiz, Danimarka gibi ülkelerin bu karardan etkilendiğini, Birleşik Krallık gibi AB dışındaki ülkelerde ise bu özelliklerin hâlâ aktif olduğunu gösteriyor. Yani bu karar şimdilik sadece Avrupa Birliği sınırları içini etkileyecek gibi duruyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: