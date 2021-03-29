Disney+'ın yeni Star Wars dizisi Obi-Wan'ın oyuncu kadrosu belli oldu

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Disney+'ta yayınlanan The Mandalorian dizisinden sonra hayranları tekrar heyecanlandıran Disney, Obi-Wan dizisinin müjdesini de vererek bizleri yine heyecanlandırmıştı. Star Wars tarafında en çok beklenen yapımlardan biri olan Obi-Wan dizisinin oyuncu kadrosu da geçtiğimiz saatlerde belli oldu.

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Açıklanan oyuncu kadrosu dışında hikaye olarak da ufak bir detay paylaşıldı. Açıklamaya göre Obi-Wan dizisi Revenge of the Sith filminin tam 10 yıl sonrasında geçecek. Dizinin çekimleri de Nisan 2021'de başlayacak.

Açıklanan oyuncu kadrosuna baktığımız başrol olan Ewan McGregor dışında daha önce açıklanan Hayden Christensen'i de görüyoruz. Bu iki oyuncu dışında oyunculara baktığımızda Hızlı ve Öfkeli serisinden tanınan Sung Kang'ı, başarılı oyuncu Kumail Nanjiani ve daha birçok oyuncuyu görüyoruz. Açıklanan kadroyu görseli ile birlikte aşağıda bulabilirsiniz.

Ne yazık ki dizi için şu anda bir yayın tarihi yok. Yayınlandığı zaman Disney+'a özel olacak.

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