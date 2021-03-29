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    Sinema ve Dizi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Dwayne Johnson başrollü DC filmi Black Adam'ın yayın tarihi belli oldu

    DC çizgi romanlarında önemli bir rolü olan Dwayne Johnson başrollü Black Adam filminin yayın tarihi belli oldu. Detayları haberimizde bulabilirsiniz.
    29 Mart 2021, 16:30 (1 sa.)
    464
    23
    Sinema ve Dizi
    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    Dwayne Johnson başrollü DC filmi Black Adam'ın yayın tarihi belli oldu
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    Aynı Disney'in Marvel için hazırladığı gibi DC için de aynısını yapmaya çalışan Warner Bros'un yeni DC filmi Black Adam'ın yayın tarihi belli oldu.

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    Filmin normalde Ocak 2022'de vizyona girmesi bekleniyordu ancak Covid-19 salgınının sebep olduğu ertelemeler ve gecikmelerden dolayı film geçtiğimiz yılın sonlarında takvimden tamamen çıkartılmıştı. Geçtiğimiz saatlerde filmin yeni vizyon tarihi resmi olarak açıklandı.

    DC'nin yeni filmi Black Adam, 29 Temmuz 2022'de vizyona girecek. Duyuruya göre film yalnızca sinemalarda yayınlanacak. HBO Max'te aynı gün yayınlanma durumu büyük bir ihtimalle devam etmeyecek. Filmin çekimlerinin de önümüzdeki ay başlaması planlanıyor.

    Filmin yönetmenliğini Jaume Collet-Serra üstleniyor. Oyuncu kadrosunda ise Dwayne Johnson (Black Adam), Sarah Shahi, Aldis Hodge (Hawkman) ve Noah Centineo (Atom Smasher) bulunuyor.



    https://www.ign.com/articles/black-adam-release-date-confirmed
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