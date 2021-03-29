Dwayne Johnson başrollü DC filmi Black Adam'ın yayın tarihi belli oldu

Tam Boyutta Gör

Aynı Disney'in Marvel için hazırladığı gibi DC için de aynısını yapmaya çalışan Warner Bros'un yeni DC filmi Black Adam'ın yayın tarihi belli oldu.

İlginizi Çekebilir

Keanu Reeves'li Constantine filminin ikincisi geliyor

Ayrıca Bkz. "Godzilla vs. Kong gişelere 'canavar gibi' girdi: Pandeminin en iyisi oldu"

Filmin normalde Ocak 2022'de vizyona girmesi bekleniyordu ancak Covid-19 salgınının sebep olduğu ertelemeler ve gecikmelerden dolayı film geçtiğimiz yılın sonlarında takvimden tamamen çıkartılmıştı. Geçtiğimiz saatlerde filmin yeni vizyon tarihi resmi olarak açıklandı.

DC'nin yeni filmi Black Adam, 29 Temmuz 2022'de vizyona girecek. Duyuruya göre film yalnızca sinemalarda yayınlanacak. HBO Max'te aynı gün yayınlanma durumu büyük bir ihtimalle devam etmeyecek. Filmin çekimlerinin de önümüzdeki ay başlaması planlanıyor.

Filmin yönetmenliğini Jaume Collet-Serra üstleniyor. Oyuncu kadrosunda ise Dwayne Johnson (Black Adam), Sarah Shahi, Aldis Hodge (Hawkman) ve Noah Centineo (Atom Smasher) bulunuyor.

https://www.ign.com/articles/black-adam-release-date-confirmed

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.