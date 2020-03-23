Disney+ platformu da Avrupa’da yayın kalitesini düşürüyor

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Koronavirüs salgını nedeniyle tüm dünyada insanların evlerine kapanması haliyle internet trafiğine büyük bir yük bindirmiş durumda. Acil trafiğin öncelikli olabilmesi açısından Avrupa Birliği içerik platformlarının yayın kalitesini düşürmesini istemişti. Bu çağrıya Disney+ platformu da katıldı.

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Çeyrek oranda kısıtlama

Disney+ platformu Avrupa’da kısıtlı bir bölgeye hitap ediyordu ve yarın itibariyle yaygın kullanıma çıkmaya hazırlanıyordu. Yüksek seviyeye ulaşacak olan trafik talebi nedeniyle böyle bir hamle gelmiş oldu.

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Disney+ yaptığı açıklamada bant genişliğini Avrupa ülkeleri için yüzde 25 oranında kısacağını duyurdu. Bu da yayın kalitesinin düşeceği anlamına geliyor. Önümüzdeki haftalarda Disney+ altyapı sağlayıcılarla da görüşmeler yaparak gereken yeni tedbirleri de alacağını belirtiyor.

Yayın kalitesinin Avrupa sınırları içerisinde düşürülmesi hamlesi ilk olarak Netflix’ten gelmişti. Sonrasında YouTube, Amazon ve Apple da yaygın kalitesini düşürme kararı aldı. Böylece eğitim gibi trafik akışlarına biraz daha fazla bant genişliği kalabilecek.

https://www.slashgear.com/disney-throttles-quality-in-europe-as-streaming-numbers-increase-22613989/

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