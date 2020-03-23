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    Disney+ platformu da Avrupa’da yayın kalitesini düşürüyor

    Yarın itibariyle Avrupa çapında yayın kullanıma başlayacak olan Disney+ platformu, koronavirüs nedeniyle eve hapsolan kullanıcıların trafiği arttıracağı endişesiyle bant genişliğini azaltıyor.
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    Web Siteleri
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Disney+ platformu da Avrupa’da yayın kalitesini düşürüyor
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    Koronavirüs salgını nedeniyle tüm dünyada insanların evlerine kapanması haliyle internet trafiğine büyük bir yük bindirmiş durumda. Acil trafiğin öncelikli olabilmesi açısından Avrupa Birliği içerik platformlarının yayın kalitesini düşürmesini istemişti. Bu çağrıya Disney+ platformu da katıldı.

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    Çeyrek oranda kısıtlama

    Disney+ platformu Avrupa’da kısıtlı bir bölgeye hitap ediyordu ve yarın itibariyle yaygın kullanıma çıkmaya hazırlanıyordu. Yüksek seviyeye ulaşacak olan trafik talebi nedeniyle böyle bir hamle gelmiş oldu.

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    Disney+ yaptığı açıklamada bant genişliğini Avrupa ülkeleri için yüzde 25 oranında kısacağını duyurdu. Bu da yayın kalitesinin düşeceği anlamına geliyor. Önümüzdeki haftalarda Disney+ altyapı sağlayıcılarla da görüşmeler yaparak gereken yeni tedbirleri de alacağını belirtiyor.

    Yayın kalitesinin Avrupa sınırları içerisinde düşürülmesi hamlesi ilk olarak Netflix’ten gelmişti. Sonrasında YouTube, Amazon ve Apple da yaygın kalitesini düşürme kararı aldı. Böylece eğitim gibi trafik akışlarına biraz daha fazla bant genişliği kalabilecek.



    https://www.slashgear.com/disney-throttles-quality-in-europe-as-streaming-numbers-increase-22613989/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    mu5tafa (mustafa kök) 6 sa.
    Netflix Türkiye de şimdeden kısmaya başladı. Ama faturadan kısmıyorlar nedense.
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    smart1978 (X Y) 8 sa.
    Altyapiyi hizlandiracaklarina nelerle ugrasiyorlar... Elbette genel internet kullanimina karsi bir faydasi olacaktir lakin ideali de bu degildir. Dunya Nufusu en az %70 azalacak diye de yatirim yapilmiyorsa mantikli ...
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