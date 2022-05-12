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    Disney+'ın güncel abone sayısı açıklandı: Reklamlı ucuz abonelik bu yıl geliyor

    Disney Plus'ın geçtiğimiz saatlerdeki finans toplantısında son çeyrekte yaklaşık 8 milyon abone kazanarak toplamda 137.7 milyon aboneye ulaştığı açıklandı.        
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    Disney Plus'ın güncel abone sayısı açıklandı
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    Disney Plus'ın yayın hayatına başlamasıyla birlikte bildiğiniz gibi Netflix için büyük bir rakip yayın hayatına başlamış oldu. Geçtiğimiz saatlerdeki açıklama da aralarındaki farkın yakında kapanacağını gösteriyor diyebiliriz.

    Disney+ Güncel Abone Sayısı

    Geçtiğimiz saatlerde Disney bir finans toplantısı yaptı ve orada Disney+'ın 2022'nin ilk üç ayında 7.9 milyon abone kazandığı açıklandı. Böylece de Disney Plus'ın güncel abone sayısı 137.7 milyon oldu. Netflix'in son çeyrekte kaybettiği 200.000 abonenin ardından Disney+'taki yükseliş ortalığı kızdırmış olabilir. Haziran ayında ülkemizde de erişime açılacağı düşünülürse Disney+ bu yıl da abonesini hızlı bir şekilde yükseltecek gibi duruyor.

    Her ne kadar Disney+ yükselişe devam etse de şirketin para kaybettiğini belirtmekte fayda var. Sebebi ise reklam, üretim ve teknoloji giderlerinin şu anki kazançla karşılanamaması. Bu yüzden de abone sayısını daha da arttırabilmek ve reklam geliri de elde edebilmek için Disney+ da bu yıl içerisinde daha ucuz reklamlı abonelik planını başlatmayı düşünüyor. Bu sayede zammın kısa vadede önüne geçip reklam gelirleriyle dengelemek istiyorlar.

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