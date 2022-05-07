Disney+'ın ilk yerli dizisi Kaçış'tan ilk video geldi

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Disney Plus'ın yayın tarihi yaklaşıyor ve bildiğiniz gibi ülkemizde hızlı bir şekilde yerli içeriklere de başladılar. Geçtiğimiz saatlerde Kaçış dizisinden ilk video geldi.

House of The Dragon dizisinden ilk video geldi 13 sa. önce eklendi

Hikayesini Engin Akyürek'in kaleme aldığı, senaryosunu Ali Doğançay'ın yazdığı dram, aksiyon ve macera türündeki dizinin, yönetmen koltuğunda Yağız Alp Akaydın otururken; dizide Engin Akyürek'in yanı sıra İrem Helvacıoğlu, Aziz Çapkurt, Onur Bay, Leyla Tanlar, Aras Aydın, Levent Ülgen gibi birçok başarılı isim yer alıyor. Bahsi geçen videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz.

Kaçış İlk Video

'Kaçış'; savaş fotoğrafçısı Mehmet ve farklı ülkelerden gelen bir grup gazetecinin; araştırma yapmak üzere bir Ezidi köyüne gidişleri ile başlıyor. Dizide sınır ötesine gizlice geçen grubun bir baskın sonucu radikal terör örgütünün eline düşmeleri, sonrasında yaşadıkları dramları, değişimleri ve kaçış hikayeleri heyecan dolu bir dille anlatılıyor. Araştırma ekibinin kurtulmak için vereceği zorlu mücadeleyi anlatırken Orta Doğu'da yaşanan insanlık dramına da farklı bir bakış açısı sunacak olan 'Kaçış' çok yakında sadece Disney+'ta yayınlanacak.

Disney Plus 14 Haziran'da erişime açılacak. Aylık fiyatı 34,99 TL, yıllık fiyatı ise 349,90 TL.

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Disney Plus'ın ilk yerli dizisi Kaçış'tan ilk video geldi