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    Game of Thrones'un öncesini anlatan House of The Dragon dizisinden ilk video geldi

    Geçtiğimiz yıl duyurulan ve geçtiğimiz yıl çekimleri başlayan yeni Game of Thrones dizisi House of The Dragon'dan ilk video geçtiğimiz saatlerde paylaşıldı.      
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    House of The Dragon dizisinden ilk video geldi
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    Son dönemin en popüler markalarından birisi olan Game of Thrones'un geçmiş yıllarını anlatacak olan House of The Dragon isimli diziden ilk video geldi.

    Fragmana baktığımızda şahsi olarak Game of Thrones'un ilk sezonlarını enerjisini verdiğini söyleyebilirim ve görsel anlamda da tatmin edecek gibi duruyor. Ancak elbette dizi çıkmadan konuşmak çok da doğru olmaz.

    House of The Dragon dizisi 21 Ağustos 2022'de yayınlanacak. Dizi, HBO Max'te yayınlanacak, umuyoruz ki o tarihe kadar HBO Max ülkemizde erişime açılır. Ayrıca dizinin Amazon'un Yüzüklerin Efendisi dizisinden 12 gün önce yayınlanacağını da belirtelim.

    House of The Dragon İlk Video

    House of the Dragon, Targaryen hanedanlığını konu alacak. Game of Thrones'dan 300 yıl öncesinde geçecek ve 10 bölümden oluşacak. Diziyi ise daha önce Game of Thrones ve Altered Carbon dizilerinde yönetmenlik yapmış olan Miguel Sapochnik yönetecek. Dizinin senaristi ise Ryan J. Condal olacak.

    Dizinin müziklerini başarılı besteci Ramin Djawadi üstlenecek. Dizinin oyuncu kadrosunda ise Matt Smith (Daemon Targaryen), Paddy Considine (Viserys Targaryen), Olivia Cooke (Alicent Hightower), Emma D'Arcy (Rhaenyra Targaryen), Ryan Corr, Jefferson Hall, David Horovitch, Graham McTavish, Matthew Needham, Bill Paterson ve Gavin Spokes bulunuyor.

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