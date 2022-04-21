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    Disney+'ın yerli dizisi Kaçış'tan ilk görseller geldi

    Disney'in video akış platformu Disney Plus'ın ilk Türk dizisi olan Kaçış'tan geçtiğimiz saatlerde ilk resmi görseller geldi.                                        
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    Disney Plus'ın Türk dizisi kaçış'tan ilk görseller geldi
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    Disney'in video akış platformu Disney Plus bildiğiniz gibi ülkemizde birkaç ay içerisinde erişime açılacak. Yalnızca kendi yapımlarıyla değil, yerli içerikler de platformda bulunacak. Geçtiğimiz saatlerde yerli içeriklerden biri olan Kaçış'tan ilk görseller geldi.

    Görsellerden de anladığımız üzere daha öncesinde söylentilerini de duyduğumuz gibi dizinin başrolünde Engin Akyürek bulunuyor. Ayrıca İrem Helvacıoğlu da yine başrol olan isimlerden birisi. İlk sezonu 8 bölüm sürmesi beklenen Kaçış dizisi, iki savaş muhaberinin hikayesine odaklanacak. 

    Dizinin yayın tarihi belli değil ancak Disney Plus'ın ülkemizde erişime açılmasıyla aynı gün yayınlanması bekleniyor. Disney Plus ise 14 Haziran'da erişime açılacak. Aylık fiyatı 34,99 TL, yıllık fiyatı ise 349,90 TL. Bahsi geçen ilk görselleri aşağıda bulabilirsiniz.

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