Disney+ çocuklara reklam göstermeyecek

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Gelecek ay ülkemizde de kullanıma sunulacak olan Disney+ içerik platformu için reklamlı yeni bir ucuz seçenek yıl sonuna doğru bekleniyor. Kullanıcıların nasıl bir reklam akışı olacağına ilişkin endişelerine firmadan yanıt geldi.

Disney+ reklamlı seçenek detaylandı

Yapılan açıklamaya göre Disney+ reklamlı seçeneğinde her saat ortalama 4 dakikalık bir reklam gösterimi süresi olacak. Bu rakam Hulu reklamlı seçeneğinde 7.4 dakika. Yani sektör ortalamasının altında gibi görünüyor.

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Diğer taraftan okul öncesi çocuklara yönelik herhangi bir reklam gösterimi olmayacak. Ayrıca çocuk kullanıcılar için hedef reklam algoritmaları da devre dışı bırakılacak. Aileye yönelik geniş bir kataloğu olmasına rağmen rahatsız edici reklamlar hayal kırıklığı yaratabilir. Ayrıca düzenleyici kuruluşların da tepkisini çekebilir.

Ülkemizde 279TL 12 aylık abonelik kampanyası için ön kayıt toplamaya devam eden Disney+ platformunun iddialı yerli içerikleri olacak. Bununla birlikte reklamlı aboneliğin ülkemize aynı anda mı geleceği tam olarak bilinmiyor.

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