Disney+ daha uygun bir abonelik düşünüyor

Ülkemizde de yakın dönemde faaliyete geçmesi beklenen Disney+, rekabette daha iddialı olabilmek adına abonelik seçeneklerini yeniden değerlendiriyor. Seçenekler arasına daha uygun bir alternatif daha eklenebilir.
Disney+ reklamlı abonelik geliyor
Genelde görsel içerik platformlarında ücretli abonelik şart. Disney+, Netflix, Exxen gibi platformlar belirli bir deneme süresi sonrasında ücret istiyor. Gain gibi bazı platformlar ise ücretsiz olarak belirli bir içerik grubunu kullanıcılara açıyor. İçerik kalitesi ne olursa olsun içerik platformlarında ücret her zaman belirleyici oluyor.
Gelen bilgilere göre Disney+ platformu daha düşük bir abonelik seçeneği üzerinde duruyor. 5$ olması beklenen bu abonelik seçeneği reklamlar ile desteklenecek. Yani Exxen tarzında bir yaklaşım diyebiliriz. Normalde en düşük abonelik 7.99$ şeklindeydi.
Reklamlı abonelik seçeneğinin ilk olarak ABD’de kullanıma sunulacağı ifade ediliyor zira bu bölgede rekabet oldukça zor geçiyor. Discovery, Warner Media gibi devler reklamlı abonelikle kullanıcı kazanmaya çalışıyor. Sadece Netflix ve Apple TV+ reklamlardan uzak duruyor. Ülkemize geldiği zaman bu seçeneği görebilecek miyiz merak konusu.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Almanya korkudan kask yardımı yaptığı ukraynaya Türkiye güçlü ülkem siha sattı.02mart2022 ukrayna savunma bakanı yeni parti tb2 leri teslim aldıklarını bildirdi , kapak üstüne kapak
Önceden satılan silahlar bunlar, yenilerini göndermeye yürekleri yemedi. Tarihde eleştirdikleri ne konu varsa kendi başlarına gelmeden gitmicekler sanırm. İnönüyü sscb tankları sınıra dayanmışken kaçakları teslim etti diye yere vuranlar, şimdi rusya ya bağımlıyız diye ne silah gönderebiliyor ne hava sahasını kapatabiliyor :DDD Önceden yakarız yıkarız diyenler milli menfaatler demeye başladı :DDDD
ruslar yok olmaz tam bir savas makinesi onlar rusyayi isgale kalkan Alman nazi ordularini SS Wehrmacht bilmemne neyse once kendi ulkelerinde sonra da almanya da yenmis adamlar Alman nazi ordusu zamaninin en guclu ordusuydu onune geleni dumduz ediyordu fransayi 1 haftada ele gecirdi fakat onlar bile basa cikamadilar ve ondan onceki tarihlerde napolyon dahil oraya giren mahvoldu.. orasi isgal edilemez bir ulke ve ruslar yenilmezdir ancak tum avrupa arti abd belki buyuk bedel odeyerek sadece rusyaya gucleri yetebilir ama kuzey kore cin vs gibi muttefikleri de var.. bu durumda rus tarafi ustun gelir.. onlari yenmeyi unutun avrupa abd bosa kurek cekiyor ellerinde nukleer olmasaydi bile (karsi tarafta da olmayacak) yine de tum avrupayi aglatirlardi simdi nukleer sahibi olarak 10000000000 kati aglatirlar
yav bi durun oralık karışık zaten..