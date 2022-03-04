Disney+ daha uygun bir abonelik düşünüyor

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Ülkemizde de yakın dönemde faaliyete geçmesi beklenen Disney+, rekabette daha iddialı olabilmek adına abonelik seçeneklerini yeniden değerlendiriyor. Seçenekler arasına daha uygun bir alternatif daha eklenebilir.

Disney+ reklamlı abonelik geliyor

Genelde görsel içerik platformlarında ücretli abonelik şart. Disney+, Netflix, Exxen gibi platformlar belirli bir deneme süresi sonrasında ücret istiyor. Gain gibi bazı platformlar ise ücretsiz olarak belirli bir içerik grubunu kullanıcılara açıyor. İçerik kalitesi ne olursa olsun içerik platformlarında ücret her zaman belirleyici oluyor.

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Gelen bilgilere göre Disney+ platformu daha düşük bir abonelik seçeneği üzerinde duruyor. 5$ olması beklenen bu abonelik seçeneği reklamlar ile desteklenecek. Yani Exxen tarzında bir yaklaşım diyebiliriz. Normalde en düşük abonelik 7.99$ şeklindeydi.

Reklamlı abonelik seçeneğinin ilk olarak ABD’de kullanıma sunulacağı ifade ediliyor zira bu bölgede rekabet oldukça zor geçiyor. Discovery, Warner Media gibi devler reklamlı abonelikle kullanıcı kazanmaya çalışıyor. Sadece Netflix ve Apple TV+ reklamlardan uzak duruyor. Ülkemize geldiği zaman bu seçeneği görebilecek miyiz merak konusu.

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