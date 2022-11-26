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    Anlık Bildirim

    MSI, dünyanın ilk süper ultra geniş 240Hz QD-OLED oyuncu monitörünü tanıttı

    MSI, meraklıları hedefleyen süper ultra geniş oyuncu monitörünü Twitter'da tanıttı. "Project 491C" olarak adlandırılan oyuncu monitörü CES 2023’te detaylanacak.
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    MSI, ultra geniş 240Hz QD-OLED oyuncu monitörünü tanıttı Tam Boyutta Gör
    MSI'ın Project 491C monitörü 32:9 en boy oranına sahip olacak ve adına bakılırsa çapraz olarak 49 inç olacak. Dolayısıyla kabaca yan yana yerleştirilmiş iki 27 inç 16:9 panelin birleşimi olarak düşünülebilir. Dolayısıyla sadece oyuncular için değil geniş ekrana ihtiyacı olanlar için de güzel bir tercih olabilir.

    MSI Project 491C özellikleri

    MSI Project 491C’nin ekranı ise Samsung Display tarafından üretilecek. Bildiğiniz gibi Samsung Display şimdiye kadar üç tane daha QD-OLED ekran üretimi gerçekleştirmişti. Bunlar firmanın 55 inç ve 65 inç TV’lerinde ve Alienware AW3423DW'de bulunan 34 inç ultra geniş panellerinde kullanılmıştı.

    Ek olarak MSI'ın monitörü de kavisli olacak, ancak şirket eğriliğin ne kadar agresif olacağından henüz bahsetmedi. Ekran çözünürlüğü tarafındaysa birkaç olasılık var. İlk olasılıkta oyuncu monitörü 3.840 x 1.080 ile sınırlı bir çözünürlük sunabilir ancak şu anda QD-OLED ekranların üst düzey doğası göz önüne alındığında bu pek olası değil. Bununla birlikte aynı boyuttaki Samsung'un en yeni süper ultra geniş VA panellerinden bazıları gibi 5.120 x 1.440 çözünürlüğe sahip olması mümkün.

    Son olarak, en heyecan verici seçenek: MSI Project 491C, AMD'nin RDNA 3 etkinliğinde bahsettiği ve 7.680 x 2.160 çözünürlük sağlayan DisplayPort 2.1 desteğine sahip "8K ultra geniş" monitörlerden biri olabilir.

    Detaylar CES 2023’te açıklanacak

    Durum ne olursa olsun MSI Project 491C, sahip olduğu 240 Hz yenileme hızıyla bir QD-OLED panelde şimdiye kadarki en yüksek standarda sahip olacak. Şimdilik MSI Project 491C oyuncu monitörünün fiyatı veya kesin bir çıkış tarihi bilgisi bulunmuyor. Tüm detaylar Ocak ayındaki CES 2023 fuarında belli olacak.

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    Milli Muharip Uçak son montaj hattında

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    alfa-x 23 saat önce

    Çok iyi yaa büyük başarı tüm emeği geçenlere tebrikler çalışmaya devam

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