Haftaya BİM marketlerde elektrikli bisikletler ve benzinli ATV aracı var

Mobil dünya, bilgisayar dünyası ve kripto paraların her türlüsü ile haşır neşir olan ekrem71, bu alanlardaki gelişmeleri yakından takip ederek DonanımHaber’de içerik üretiyor.

Tam Boyutta Gör Haftaya BİM marketler zincirinde akıllı televizyonlardan elektrikli bisikletlere, benzinli ATV aracından ortam soğutucu ürünlerine ve elektrikli ev aletlerine kadar farklı teknolojik ürünler bulmak mümkün olacak.

5 Temmuz BİM aktüel teknoloji ürünleri

5 Temmuz BİM aktüel teknoloji ürünleri arasında Ape Ryder markasına ait elektrikli bisiklet yer alıyor. Shimano 7 vites olan bisiklet 50Km civarına kadar menzile sahip. Tekerleklerde disk fren kullanan bisiklet 29999TL fiyat etiketine sahip.

28 Haziran BİM aktüel kataloğunda neler var? 6 gün önce eklendi

Diğer taraftan 45Km maksimum menzil, disk frenler, Shimano 7 vites, 110Kg taşıma kapasitesi, 250W motor, LCD gösterge paneli gibi özellikleri olan RKS markasına ait MX25 Pro katlanabilir bisiklet modeli de 16999TL.

Son olarak 125cc motoru olan M135 Off-Road ATV aracı 59999TL iken sosyal medyada viral olan fanlı ve LED aydınlatmalı masaüstü soğutucu cihazı ise 499TL fiyat etiketi ile satılacak.



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5 Temmuz BİM aktüel kataloğunda neler var?