Haftaya BİM marketlerde elektrikli bisikletler ve benzinli ATV aracı var

5 Temmuz BİM aktüel teknoloji ürünleri
5 Temmuz BİM aktüel teknoloji ürünleri arasında Ape Ryder markasına ait elektrikli bisiklet yer alıyor. Shimano 7 vites olan bisiklet 50Km civarına kadar menzile sahip. Tekerleklerde disk fren kullanan bisiklet 29999TL fiyat etiketine sahip.
Diğer taraftan 45Km maksimum menzil, disk frenler, Shimano 7 vites, 110Kg taşıma kapasitesi, 250W motor, LCD gösterge paneli gibi özellikleri olan RKS markasına ait MX25 Pro katlanabilir bisiklet modeli de 16999TL.
Son olarak 125cc motoru olan M135 Off-Road ATV aracı 59999TL iken sosyal medyada viral olan fanlı ve LED aydınlatmalı masaüstü soğutucu cihazı ise 499TL fiyat etiketi ile satılacak.
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.