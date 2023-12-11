DJI'dan 1000 Watt ve 500 Watt'lık iki devasa powerbank

DJI Power serisinin özellikleri
DJI Power 1000 güç kaynağı 40 Watt gücünde iki adet USB-C çıkışı barındırırken DJI Power 500, 100 Watt'lık iki adet USB-C çıkışına sahip. DJI, güç kaynaklarının DJI drone'larının bataryalarını 30 dakikada doldurabilecek kadar hızlı şarj yeteneğine sahip olduğunu belirtiyor. DJI Power 1000 ile standart bir akıllı telefonun bataryası 57 kere doldurulabiliyor. Dolu batarya ile 12 defa drone ya da 9 defa laptop şarj edilebiliyor. Bunun dışında elektrikli testere, kazma ve kesme makinelerine 30 dakika yetecek kadar güç sağlanabiliyor.
DJI Power serisinde lityum demir fosfat (LFP) tipinde bataryalar kullanılmış. 3000 şarj döngüsü ömrüne sahip bataryaların 10 sene kullanım ömrü olduğu belirtiliyor.
DJI Power 500 Çin'de 294 dolar, DJI Power 1000 ise 490 dolar fiyat etiketiyle satışa sunuldu.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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@ccguven sizden âlâ istilacı yok...
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.