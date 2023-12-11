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    DJI'dan 1000 Watt ve 500 Watt'lık iki devasa powerbank

    Drone'larıyla tanıdığımız DJI, DJI Power serisi adı altında iki adet güç kaynağı duyurdu. DJI Power 1000 ve DJI Power 500 ismindeki güç kaynaklarının özellikleri ve fiyatı neler?
    DJI'dan 1000 Watt ve 500 Watt'lık iki devasa powerbank
    Drone'larıyla tanıdığımız DJI, DJI Power serisi adı altında iki adet güç kaynağı duyurdu. DJI Power 1000 ve DJI Power 500 ismindeki güç kaynakları sırasıyla 1000 Wh ve 500 Wh batarya kapasitesiyle 2200 Watt ve 1000 Watt güç çıkışı sağlayabiliyor.

    DJI Power serisinin özellikleri

    DJI Power 1000 güç kaynağı 40 Watt gücünde iki adet USB-C çıkışı barındırırken DJI Power 500, 100 Watt'lık iki adet USB-C çıkışına sahip. DJI, güç kaynaklarının DJI drone'larının bataryalarını 30 dakikada doldurabilecek kadar hızlı şarj yeteneğine sahip olduğunu belirtiyor. DJI Power 1000 ile standart bir akıllı telefonun bataryası 57 kere doldurulabiliyor. Dolu batarya ile 12 defa drone ya da 9 defa laptop şarj edilebiliyor. Bunun dışında elektrikli testere, kazma ve kesme makinelerine 30 dakika yetecek kadar güç sağlanabiliyor.

    DJI'dan 1000 Watt ve 500 Watt'lık iki devasa powerbank Tam Boyutta Gör
    Güç kaynaklarını gelenesel prizlerin dışında güneş panelleriyle de şarj edebilmek mümkün. 50 dakikada %80, 70 dakikada ise tam şarj olabiliyorlar. Güç kaynakları, güneş panelleriyle ise 90 dakikada doldurulabiliyor.

    DJI Power serisinde lityum demir fosfat (LFP) tipinde bataryalar kullanılmış. 3000 şarj döngüsü ömrüne sahip bataryaların 10 sene kullanım ömrü olduğu belirtiliyor.

    DJI Power 500 Çin'de 294 dolar, DJI Power 1000 ise 490 dolar fiyat etiketiyle satışa sunuldu.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Beiti2ol 5 saat önce

    @ccguven sizden âlâ istilacı yok...

    D
    DH Misafiri 6 gün önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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