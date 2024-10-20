Xiaomi yeni akıllı aroma lambasını duyurdu

Mobil dünya, bilgisayar dünyası ve kripto paraların her türlüsü ile haşır neşir olan ekrem71, bu alanlardaki gelişmeleri yakından takip ederek DonanımHaber’de içerik üretiyor.

Tam Boyutta Gör Yüz yıllardır bulunduğumuz ortamlara farklı kokular yayan tütsüler ve buhurdanlıklar vazgeçilmezlerden olmuştur. Günümüzde koku ürünleri de elektronik hale gelmiş ve akıllanmış durumda.

Xiaomi aroma lambası

Xiaomi aroma lambası ya da aroma difüzörü olarak açabileceğimiz Mijia Smart Aroma Diffuser Set, HyperOS desteği ile kullanıcının uzaktan kontrol edebileceği akıllı bir cihaz. 135ml kapasiteli haznede sedir yeşil çay esansı yer alıyor.

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Kullanıcılar 15 farklı esans kombinasyonu yapabiliyor. 3 farklı sıklık seviyesi sunan difüzör ayrıca hareket algılama yeteneğine sahip. 120 derecelik açıda iki metreye kadar kullanıcıyı algıladığında 3 saniye boyunca esans atıyor ve havayı tazeliyor.

16 milyon renk RGB aydınlatması da olan cihaz sesle kontrol edilebiliyor. Tek şarjda 50 güne kadar kullanılabilirken ambiyans RGB açık olursa 6 saat kullanılıyor. Cihaz Bluetooth üzerinden iletişim kuruyor. Fiyatı ise 20$.

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