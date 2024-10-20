Xiaomi yeni akıllı aroma lambasını duyurdu

Xiaomi aroma lambası
Xiaomi aroma lambası ya da aroma difüzörü olarak açabileceğimiz Mijia Smart Aroma Diffuser Set, HyperOS desteği ile kullanıcının uzaktan kontrol edebileceği akıllı bir cihaz. 135ml kapasiteli haznede sedir yeşil çay esansı yer alıyor.
Kullanıcılar 15 farklı esans kombinasyonu yapabiliyor. 3 farklı sıklık seviyesi sunan difüzör ayrıca hareket algılama yeteneğine sahip. 120 derecelik açıda iki metreye kadar kullanıcıyı algıladığında 3 saniye boyunca esans atıyor ve havayı tazeliyor.
16 milyon renk RGB aydınlatması da olan cihaz sesle kontrol edilebiliyor. Tek şarjda 50 güne kadar kullanılabilirken ambiyans RGB açık olursa 6 saat kullanılıyor. Cihaz Bluetooth üzerinden iletişim kuruyor. Fiyatı ise 20$.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)