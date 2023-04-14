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    DJI Inspire 3 en gelişmiş kamera sistemi ile duyuruldu

    DJI Inspire 3 kurumsal Drone modeli Zenmuse X9-8K ile en gelişmiş kamera sistemine sahip olurken Apple ProRes RAW desteği de firma açısından bir ilki temsil ediyor.
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    DJI Inspire 3 Tam Boyutta Gör
    DJI markasının kurumsal sınıfta beğeni toplayan Inspire Drone serisi bu yıl üçüncü kez tüketici karşısına çıkıyor. DJI Inspire 3 gelişmiş kamera sistemi ve Apple ProRes RAW 8K desteği ile dikkat çekiyor.

    DJI Inspire 3 özellikleri ve fiyatı

    DJI Inspire 3 kurumsal Drone modeli gövde olarak yüzde 20 daha aerodinamik bir yapıya sahip. En dikkat çekici tarafı ise Zenmuse X9-8K kamera sistemi ile donatılmış olması. CineCore 3.0 görüntü işleme sistemi ile birlikte çıtayı yükseltiyor.

    4K 120fps ProRes RAW desteği sunan ürün 8K 75fps Apple ProRes RAW desteğine de sahip ve DJI açısından bir ilki temsil ediyor. Elbette bu ilke sahip olmak bir bedel istiyor. ProRes RAW ve CinemaDNG desteği için 979$’lık bir lisans almak gerekiyor.

    30fps altında ISO: 800 / 4000 üzerinde ISO: 320 / 1600 ve 14 stoplu dinamik aralık yanında 80 derece eğimli gimbal de sunuluyor.  DL uyumlu değiştirilebilir lens desteği de yine dikkat çekici özellikler arasında. DJI Inspire 3 için 16499$ fiyat etiketi belirlenmiş.

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