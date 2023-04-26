Üçlü kameralı drone DJI Mavic 3 Pro tanıtıldı

Tam Boyutta Gör DJI Mavic 3 ve Mavic 3 Classic’ten sonra Mavic 3 Pro tanıtıldı. DJI Mavic 3 Pro, iki haftadan da kısa sürede karşımıza çıkan ikinci drone modeli. DJI’ın yeni dronu, 4/3 inç birincil, 1/1.2 inç telefoto kamerayı korurken ikinci bir telefoto kamera ekliyor.

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DJI Mavic 3 Pro özellikleri

Tam Boyutta Gör Mavic 3 Pro’nun Hasselblad kamerası, 50fps’ye kadar maksimum 5.1K çözünürlükte çekim yapıyor ve DCI 4K modda 120fps ağır çekim video kaydı yapabiliyor. Yeni 3x kamera, 4K/60fps video kaydedebiliyor ve 48 megapiksel fotoğraf çekebiliyor. Mavic 3 Pro’nun telefoto kamerası f/3.4 diyafram açıklığına sahip ve 4K/60 fps video kaydına izin veriyor.

Kamera iyileştirmeleri uçuş süresini biraz kısaltmış. Mavic 3, 46 dakika uçabiliyordu; Mavic 3 Pro, 43 dakika uçabiliyor. 43dk, engellerden kaçınma teknolojisini kullanmadığınız ve video çekmediğinizde ulaşabileceğiniz maksimum süre. Mavic 3 Pro, ayrıca Mavic 3 veya Mavic 3 Classic’ten 2km daha az 28 km menzile sahip. Mavic 3 Pro, Mavic 3’ten biraz daha büyük, Mavic 3 Classic ile aynı boyutlara sahip olmakla birlikte biraz daha ağır.

Mavic 3 Pro’nun Cine versiyonu farklı olarak Apple ProRes desteği ve bu görüntüleri işlemek için 1TB dahili depolama alanı sunuyor.

DJI Mavic 3 Pro fiyatı

DJI Mavic 3 Pro, 2199 dolar başlangıç fiyatıyla satılacak. DJI RC kumandalı Fly More Combo modeli 2999 dolar, RD Pro kontrolcülü Fly More Combo modeli 3899 dolara satılacak. 1TB SSD ve Apple ProRes desteğiyle dikkat çeken DJI Mavic 3 Pro Cine modelinin fiyatı da 4799 dolar olarak açıklandı.

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