DJI Mavic Air 2 görselleri sızdırıldı

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DJI markasının beğenilen katlanabilir Drone serisi Mavic büyümeye devam ediyor. Mini, Air ve Pro versiyonları ile farklı kesimlere hitap etmeyi başaran DJI Mavic serisi kısa süre sonra yeni bir üye daha kazanacak.

DJI Mavic Air 2 neler sunacak?

DJI Mavic Air 2 adındaki yeni modele ait bazı görseller internete sızdırılmış durumda. Yeni modeli inceleyen kaynak aynı tasarımda biraz daha kompakt bir gövdeye sahip olduğunu ifade ediyor.

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Ayrıca pervaneler daha sessizlik odaklı ve arka kısımda da engel tanıma sensörü bulunuyor. Böylece 360 derecelik bir engelden kaçınma sistemi ortaya çıkıyor. Yine kumanda üzerine de akıllı telefon yerleştirmek mümkün.

DJI Mavic Air 2 ile ilgili bilinenler bunlardan ibaret ancak ilk nesildeki AirSens engel algılama ve yakınlardaki Drone modellerinden sinyal alabilen ADS-B teknolojisi de muhtemelen yerini alacak.

Nisan ayında tanıtılması beklenen DJI Mavic Air 2 biraz daha orta seviyeye doğru iniyor ve önceki neslin 900$ civarındaki fiyatı ile benzer bir seviyede konumlanacağı tahmin ediliyor.

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