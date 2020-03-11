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    E3 2020 fuarı da iptal edilmek üzere (Resmi)

    Dünyanın en büyük oyun fuarı E3 2020 de koronavirüs salgınından etkilendi. Düzenleme komitesinin kısa süre içerisinde fuarı iptal ettiğini duyurması bekleniyor.
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    Oyunlar
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    E3 2020 fuarı da iptal edilmek üzere (Resmi)
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    Çin’den başlayan ve 4 binden fazla kişinin ölümüne sebep olan koronavirüs salgını bugüne kadar pek çok büyük fuarın tarihte ilk kez ertelenmesine neden oldu. Diğer bir önemli fuar E3 2020 de kaderini bekliyor.

    Beklenen karar

    Electronic Entertainment Expo ya da E3 fuarı 1995 yılından bu yana sayısız önemli oyun duyurusuna ev sahipliği yaptı. Ayrıca oyun konsolları veya oyuncu ekipmanları da zaman zaman fuarda boy gösterdi.

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    Koronavirüs salgınının ABD sınırları içerisine girmesi herkesi alarma geçirdi. Diğer bir önemli fuar SXSW 2020 salgın riski nedeniyle iptal edilmişti. Kaynaklar E3 2020 fuarı ile ilgili de iptal kararının gündemde olduğunu ve düzenleyici komitenin bir açıklama yapacağını iddia ediyor.

    E3 2020 fuarı Haziran ayında gerçekleşecek ve iyimser tahminler koronavirüs salgınının bu döneme kadar gündemden düşeceği yönünde. Bununla birlikte Sony fuara katılmayacağını duyurdu. Risk almak istemeyen diğer geliştiricilerin de benzer bir adım atması bekleniyordu.

    Fuarlar bilindiği üzere düzenlendikleri şehirlere dolaylı veya doğrudan yüz milyonlarca dolar gelir bırakıyor. Bu yıl virüs salgını nedeniyle fuar sektörü olumsuz etkilendi ve milyarlarca dolarlık zarar oluştu. Sadece elde edilen gelir değil iptal edilen etkinlik biletleri veya stand ücretlerinin iadesi gibi konular da olumsuz bir etki yapıyor.

    Güncelleme: Düzenleme komitesi resmi olarak fuarı iptal ettiğini duyurdu. 



    https://www.slashgear.com/e3-2020-may-be-the-latest-covid-19-casualty-10612800/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    FerdosParadise (Hadi Eftekhari Far) 1 hf.
    İran'dan Selamlar.Sağlık daha önemli...
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