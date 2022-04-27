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    DJI, savaşta kullanıldığı gerekçesiyle Rusya ve Ukrayna'daki drone satışlarını durdurdu

    Çinli teknoloji şirketi DJI, Rusya-Ukrayna savaşında DJI dronelarının askeri amaçla kullanılması nedeniyle Rusya ve Ukrayna'daki drone satışlarını askıya aldı.  
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    DJI, Rusya ve Ukrayna'da drone satışını durdurdu
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    Çinli drone üreticisi DJI, droneların Rusya-Ukrayna savaşında askeri amaçla kullanıldığı gerekçesiyle her iki ülkedeki satışları durdurduğunu açıkladı. Bu karar, söz konusu savaşa yönelik Çinli şirketlerin ilk yaptırımlarından biri oldu.

    Daha önce DJI dronelarının Rusya-Ukrayna savaşında askeri amaçla kullanıldığı çok kez belirtilmiş ancak DJI’dan yapılan açıklamada bunu engellemenin bir yolu olmadığı ifade edilerek herhangi bir adım atılmamıştı. MediaMarkt gibi bazı teknoloji mağazaları kendi inisiyatifiyle Rusya’daki mağazalarında drone satışını durdurmuştu. DJI geç de olsa adım atarak hem Rusya’da hem de Ukrayna’daki drone satışlarını askıya aldı.

    DJI yetkilisinden açıklama

    DJI şirketinden bir yetkilinin Reuters’a yaptığı açıklamada, “DJI, droneların 'zarar vermek' amacıyla kullanılmasından tiksiniyor. Dronların savaşta kullanılmasını engellemek için bu ülkelerdeki satışları geçici olarak askıya alıyoruz.” ifadeleri kullanıldı.

    Çinli şirketler Rusya'ya yaptırım uygulamaya çekiniyor

    Pekin yönetimi, şirketlerin Rusya’ya yönelik yaptırımlarına karşı çıktığı için Çin merkezli şirketler Pekin yönetiminden çekininiyor. Rusya-Ukrayna savaşı hakkında sessiz kalmayı tercih ediyor. Daha önce bazı Çinli firmalar Rusya’daki dijital hizmetlerini durdurmuştu fakat ilk defa büyük bir Çinli şirketten satışı durdurma kararı geldi.

    Ukrayna Başbakan Yardımcısı Mykhailo Fedorov, geçen ay Twitter hesabından açık mektup yayınlayarak Rusya’nın DJI dronelarını ‘sivilleri öldürmek için’ kullanıldığını ifade etmiş ve Çinli şirkete çağrıda bulunmuştu.

    Konuyla ilgili uzun süre sessizliğini koruyan DJI, 21 Nisan’da web sitesinden bir duyuru yayınlayarak ürünlerinin zarar vermek amacıyla kullanılmasını kınamıştı. Geliştirdiği droneların askeri kullanım amacıyla geliştirilmediğini ve distribütörlerinden bu ürünleri askeri amaçla kullanacak müşterilere satmama konusunda anlaşma yaptığını vurguladı. Son olarak DJI bugün aldığı karar ile iki ülkedeki drone satışını durdurdu.

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