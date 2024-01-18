DLSS 3.0'ın rakibi AMD AFMF, iki oyunda daha erişime açıldı

AFMF artık daha fazla oyunda mevcut
Kaçıranlar için COD MW3 ve Warzone, ilk günden DLSS 3.0, AMD ve Intel tarafında ise FSR 2.1 ve XeSS 1.2 desteğiyle çıkış yapmıştı. Activision tarafından yayınlanan son güncelleme ise, her iki oyunda FSR 3.0'ı aktif hale getirdi. Ayrıca bu güncelleme, AMD'nin Frame Generation teknolojisi olan AMD Fluid Motion Frames (AFMF) ile birlikte sunuluyor.
DLSS 3.0'a rakip olacak AMD Fluid Motion Frames (AFMF) teknolojisi 24 Ocak'ta nihai olarak erişilebilir olacak. FSR 3.0'ın aksine AFMF, oyunlarda herhangi bir geliştirici entegrasyonuna ihtiyaç duymnuyor. Yani AMD kullanıcıları, HYPER-RX'in parçası olarak sürücü üzerinden özelliği aktif hale getirebilecek. Ancak AMD'nin Frame Generation teknolojisi için bazı donanım gereksinimleri mevcut. Bu noktada AMD, Radeon RX 5000/6000 serisi veya RTX 20/30 ekran kartlarını öneriyor. FSR 3.0'ın ise halihazırda RX 590 ve GTX 10 serisine kadar olan kartları desteğini hatırlatalım.
FSR 3.0 destekli oyunlar:
- Avatar: Frontiers of Pandora
- Forspoken
- Immortals of Aveum
- Like A Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name
- MotorCubs RC
- Call of Duty Modern Warfare 3
- Call of Duty Warzone
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.