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    Anlık Bildirim

    DLSS 3.0'ın rakibi AMD AFMF, iki oyunda daha erişime açıldı

    AMD'nin Frame Generation teknolojisi Fluid Motion Frames, artık iki oyunda daha mevcut. Call of Duty Warzone ve Modern Warfare 3, yeni güncelleme ile FSR 3.0 desteği kazandı.
    DLSS 3.0'ın rakibi AMD AFMF, iki popüler oyuna daha geliyor! Tam Boyutta Gör
    AMD, son dönemde duyurduğu Fluid Motion Frames (AFMF) ve FSR 3.0'a olan desteğini artırıyor. Hatırlayanlar olacaktır DLSS 3.0'a rakip olarak görülen AFMF, nihai sürüme ulaşmadan üçüncü taraf modlar aracılığıyla geniş bir kullanıma sahip olmuştu. Şimdi ise Activision'un sevilen FPS oyunları Call of Duty: Modern Warfare 3 ve Warzone, AMD'nin yeni teknolojilerine destek getiren sürpriz bir güncelleme aldı.

    AFMF artık daha fazla oyunda mevcut

    Kaçıranlar için COD MW3 ve Warzone, ilk günden DLSS 3.0, AMD ve Intel tarafında ise FSR 2.1 ve XeSS 1.2 desteğiyle çıkış yapmıştı. Activision tarafından yayınlanan son güncelleme ise, her iki oyunda FSR 3.0'ı aktif hale getirdi. Ayrıca bu güncelleme, AMD'nin Frame Generation teknolojisi olan AMD Fluid Motion Frames (AFMF) ile birlikte sunuluyor. 

    DLSS 3.0'ın rakibi AMD AFMF, iki popüler oyuna daha geliyor! Tam Boyutta Gör
    Geçtiğimiz hafta FSR 3.0 destekli oyunlar listesi bir kez daha güncellenmiş ve MotorCubs RC eklenmişti. Call of Duty Warzone ve Modern Warfare 3'ün eklenmesiyle, resmi olarak desteklenen oyun sayısı 6'ya ulaşmış durumda. Ancak üçüncü taraf modlar aracılığıyla FSR 2.0 destekli tüm oyunlarda FSR 3.0'ın etkin hale getirilebildiğini hatırlatalım.

    DLSS 3.0'a rakip olacak AMD Fluid Motion Frames (AFMF) teknolojisi 24 Ocak'ta nihai olarak erişilebilir olacak. FSR 3.0'ın aksine AFMF, oyunlarda herhangi bir geliştirici entegrasyonuna ihtiyaç duymnuyor. Yani AMD kullanıcıları, HYPER-RX'in parçası olarak sürücü üzerinden özelliği aktif hale getirebilecek. Ancak AMD'nin Frame Generation teknolojisi için bazı donanım gereksinimleri mevcut. Bu noktada AMD, Radeon RX 5000/6000 serisi veya RTX 20/30 ekran kartlarını öneriyor. FSR 3.0'ın ise halihazırda RX 590 ve GTX 10 serisine kadar olan kartları desteğini hatırlatalım.

    FSR 3.0 destekli oyunlar:

    • Avatar: Frontiers of Pandora
    • Forspoken
    • Immortals of Aveum
    • Like A Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name
    • MotorCubs RC
    • Call of Duty Modern Warfare 3
    • Call of Duty Warzone
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    camokan 2 gün önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 hafta önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

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    wdwh8qgsr 2 hafta önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 2 hafta önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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