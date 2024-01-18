DLSS 3.0'ın rakibi AMD AFMF, iki oyunda daha erişime açıldı

Tam Boyutta Gör AMD, son dönemde duyurduğu Fluid Motion Frames (AFMF) ve FSR 3.0'a olan desteğini artırıyor. Hatırlayanlar olacaktır DLSS 3.0'a rakip olarak görülen AFMF, nihai sürüme ulaşmadan üçüncü taraf modlar aracılığıyla geniş bir kullanıma sahip olmuştu. Şimdi ise Activision'un sevilen FPS oyunları Call of Duty: Modern Warfare 3 ve Warzone, AMD'nin yeni teknolojilerine destek getiren sürpriz bir güncelleme aldı.

AFMF artık daha fazla oyunda mevcut

Kaçıranlar için COD MW3 ve Warzone, ilk günden DLSS 3.0, AMD ve Intel tarafında ise FSR 2.1 ve XeSS 1.2 desteğiyle çıkış yapmıştı. Activision tarafından yayınlanan son güncelleme ise, her iki oyunda FSR 3.0'ı aktif hale getirdi. Ayrıca bu güncelleme, AMD'nin Frame Generation teknolojisi olan AMD Fluid Motion Frames (AFMF) ile birlikte sunuluyor.

Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz hafta FSR 3.0 destekli oyunlar listesi bir kez daha güncellenmiş ve MotorCubs RC eklenmişti. Call of Duty Warzone ve Modern Warfare 3'ün eklenmesiyle, resmi olarak desteklenen oyun sayısı 6'ya ulaşmış durumda. Ancak üçüncü taraf modlar aracılığıyla FSR 2.0 destekli tüm oyunlarda FSR 3.0'ın etkin hale getirilebildiğini hatırlatalım.

AMD AFMF için tarih verildi: DLSS 3.0 rakibi sonunda geliyor 6 gün önce eklendi

DLSS 3.0'a rakip olacak AMD Fluid Motion Frames (AFMF) teknolojisi 24 Ocak'ta nihai olarak erişilebilir olacak. FSR 3.0'ın aksine AFMF, oyunlarda herhangi bir geliştirici entegrasyonuna ihtiyaç duymnuyor. Yani AMD kullanıcıları, HYPER-RX'in parçası olarak sürücü üzerinden özelliği aktif hale getirebilecek. Ancak AMD'nin Frame Generation teknolojisi için bazı donanım gereksinimleri mevcut. Bu noktada AMD, Radeon RX 5000/6000 serisi veya RTX 20/30 ekran kartlarını öneriyor. FSR 3.0'ın ise halihazırda RX 590 ve GTX 10 serisine kadar olan kartları desteğini hatırlatalım.

FSR 3.0 destekli oyunlar:

Avatar: Frontiers of Pandora

Forspoken

Immortals of Aveum

Like A Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name

MotorCubs RC

Call of Duty Modern Warfare 3

Call of Duty Warzone

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DLSS 3.0'ın rakibi AMD AFMF, iki popüler oyuna daha geliyor!