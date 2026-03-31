Nvidia, yeni kare oluşturma özelliklerine sahip DLSS 4.5 güncellemesini yayınladı

Tam Boyutta Gör Nvidia, yılın başında ikinci nesil transformer modeliyle DLSS 4.5 Super Resolution özelliğini yayımlamasının ardından RTX 50 serisi ekran kartları için kare hızını artırmaya yönelik yeni DLSS 4.5 özelliklerini de kullanıma sundu. Bu güncellemeyle birlikte DLSS 4.5 Dinamik Çoklu Kare Oluşturma ve DLSS 4.5 Multi Frame Generation 6X özellikleri geliyor.

Nvidia, bu sistemlerle oyunculara yüksek yenilemeli 4K 240Hz OLED ekranlar veya 1080p ve 1440p monitörlerde 360Hz ve üzeri akıcı oyun deneyimi vaat ediyor.

Kare hızı ve kalite artıyor

DLSS 4.5 Dinamik Çoklu Kare Oluşturma kare hızını sabit bir oranla çarpmak yerine yapay zeka desteğiyle dinamik olarak değiştirerek yenileme hızı, görsel kalite ve tepki süresi arasında denge kuruyor. Sistem, monitörün doğal yenileme hızını aşmayacak şekilde optimize edildiği için örneğin 120Hz bir monitörde 240 fps oynamanızı engelliyor.

Tam Boyutta Gör Diğer kritik yenilik Multi Frame Generation 6X ise çok daha yüksek performans sunmayı hedefliyor. Bu sistem, her bir doğal kare için beş ek kare oluşturarak maksimum çarpanı 6X’e çıkarıyor. Böylece 4K oyunlarda kare hızını %35’e kadar artırırken tepki süresine minimum etki yapıyor.

Super Resolution'da olduğu gibi bir oyunun doğal kare hızı bu özellikler tarafından hızlandırılmıyor. Bunun yerine yapay zeka, ara kareleri tahmin ederek oluşturuyor. Çoğu sahnede sorunsuz çalışan bu yöntem, özellikle yağmur damlaları, saç teli veya telefon kabloları gibi ince detaylarda bazı görsel bozulmalara yol açabiliyor.

Yine de teknoloji, GPU üzerindeki yükü minimal şekilde artırırken oyun deneyimini daha akıcı hale getiriyor. Güncelleme şu anda RTX 50 serisi kartlar için Nvidia uygulamasının beta sürümü üzerinden kullanılabilir durumda. Desteklenen oyunlar arasında 007 First Light (27 Mayıs), CONTROL Resonant, Directive 8020 (12 Mayıs) ve Tides of Annihilation yer alıyor.

DLSS 4.5 güncellemesiyle yeni kare oluşturma özellikleri geldi

