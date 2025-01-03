GeForce RTX 5090 ve RTX 5080’in güç tüketimi ortaya çıktı

Önceki nesle göre güç tüketimi artıyor
Son bilgilere göre GeForce RTX 5090, 575W TDP’ye sahip olacak. Bu canavarın aynı zamanda GB202 GPU’su ile 21.760 CUDA çekirdeği sunarak 20.000 çekirdek sınırını aşan ilk GeForce modeli olması bekleniyor. Kart ayrıca 32GB GDDR7 belleği ve 512-bit bellek arayüzüyle, RTX 5080'den iki kat daha fazla bellek kapasitesi sunacak.
RTX 5080, GB203 GPU’su ve 10.752 CUDA çekirdeğiyle geliyor. Bu modelde de 16GB GDDR7 bellek bulunuyor. RTX 5080, 360W TDP ile RTX 4080’e kıyasla yüzde 12 daha fazla güç tüketecek.
Daha önceki söylentiler bu kartların daha fazla güç tüketeceği yönündeydi. Ancak şimdi bu iddialar revize edilmiş durumda; yine de bunlar düşük değerler değil. Her iki kartın da Ada Lovelace neslinden bu yana en önemli güncellemelerden bazılarını temsil eden PCIe 5.0 ve DisplayPort 2.1a'yı desteklemesi bekleniyor. Nvidia’nın önümüzdeki hafta CES 2025’in hemen öncesinde Blackwell tabanlı RTX 50 serisini hem masaüstü hem de mobil taraf için tanıtması bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz: