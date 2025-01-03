Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    GeForce RTX 5090 ve RTX 5080’in güç tüketimi ortaya çıktı

    Nvidia’nın yaklaşmakta olan Blackwell tabanlı RTX 50 serisinin tepe modelleri olan GeForce RTX 5090 ve GeForce RTX 5080’in güç tüketim değerleri gün yüzüne çıktı.
    GeForce RTX 5090 ve RTX 5080’in güç tüketimi ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Nvidia’nın oyuncular ve teknoloji tutkunları tarafından merakla beklenen yeni ekran kartları GeForce RTX 5090 ve GeForce RTX 5080 hakkında önemli bilgiler sızdırıldı. İki güvenilir kaynağın aktardığına göre, RTX 5090 modeli selefi RTX 4090’a kıyasla yüzde 28 daha fazla güç gerektirecek. Benzer şekilde RTX 5080 modeli de selefinden daha fazla güç tüketecek.

    Önceki nesle göre güç tüketimi artıyor

    Son bilgilere göre GeForce RTX 5090, 575W TDP’ye sahip olacak. Bu canavarın aynı zamanda GB202 GPU’su ile 21.760 CUDA çekirdeği sunarak 20.000 çekirdek sınırını aşan ilk GeForce modeli olması bekleniyor. Kart ayrıca 32GB GDDR7 belleği ve 512-bit bellek arayüzüyle, RTX 5080'den iki kat daha fazla bellek kapasitesi sunacak.

    RTX 5080, GB203 GPU’su ve 10.752 CUDA çekirdeğiyle geliyor. Bu modelde de 16GB GDDR7 bellek bulunuyor. RTX 5080, 360W TDP ile RTX 4080’e kıyasla yüzde 12 daha fazla güç tüketecek.

    Daha önceki söylentiler bu kartların daha fazla güç tüketeceği yönündeydi. Ancak şimdi bu iddialar revize edilmiş durumda; yine de bunlar düşük değerler değil. Her iki kartın da Ada Lovelace neslinden bu yana en önemli güncellemelerden bazılarını temsil eden PCIe 5.0 ve DisplayPort 2.1a'yı desteklemesi bekleniyor. Nvidia’nın önümüzdeki hafta CES 2025’in hemen öncesinde Blackwell tabanlı RTX 50 serisini hem masaüstü hem de mobil taraf için tanıtması bekleniyor.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    HÜRKUŞ 2 gökyüzü ile buluştu

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    vestel klima e5 hatası bozuk sucuk nasıl anlaşılır dyson indirim kodu noterde takas işlemi polo paket sıralaması

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    Samsung Galaxy A06
    Samsung Galaxy A06
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Laptoplar
    HP 15
    HP 15
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız