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Tam Boyutta Gör Nvidia’nın oyuncular ve teknoloji tutkunları tarafından merakla beklenen yeni ekran kartları GeForce RTX 5090 ve GeForce RTX 5080 hakkında önemli bilgiler sızdırıldı. İki güvenilir kaynağın aktardığına göre, RTX 5090 modeli selefi RTX 4090’a kıyasla yüzde 28 daha fazla güç gerektirecek. Benzer şekilde RTX 5080 modeli de selefinden daha fazla güç tüketecek.

Önceki nesle göre güç tüketimi artıyor

Son bilgilere göre GeForce RTX 5090, 575W TDP’ye sahip olacak. Bu canavarın aynı zamanda GB202 GPU’su ile 21.760 CUDA çekirdeği sunarak 20.000 çekirdek sınırını aşan ilk GeForce modeli olması bekleniyor. Kart ayrıca 32GB GDDR7 belleği ve 512-bit bellek arayüzüyle, RTX 5080'den iki kat daha fazla bellek kapasitesi sunacak.

RTX 5080, GB203 GPU’su ve 10.752 CUDA çekirdeğiyle geliyor. Bu modelde de 16GB GDDR7 bellek bulunuyor. RTX 5080, 360W TDP ile RTX 4080’e kıyasla yüzde 12 daha fazla güç tüketecek.

GeForce RTX 5080 ekran kartının çıkış tarihi ortaya çıktı 1 gün önce eklendi

Daha önceki söylentiler bu kartların daha fazla güç tüketeceği yönündeydi. Ancak şimdi bu iddialar revize edilmiş durumda; yine de bunlar düşük değerler değil. Her iki kartın da Ada Lovelace neslinden bu yana en önemli güncellemelerden bazılarını temsil eden PCIe 5.0 ve DisplayPort 2.1a'yı desteklemesi bekleniyor. Nvidia’nın önümüzdeki hafta CES 2025’in hemen öncesinde Blackwell tabanlı RTX 50 serisini hem masaüstü hem de mobil taraf için tanıtması bekleniyor.

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GeForce RTX 5090 ve RTX 5080’in güç tüketimi ortaya çıktı