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Tam Boyutta Gör Elon Musk'ın sosyal medya platformu X, kullanıcıların doğrudan mesajlarını (DM) düzenlemelerine olanak tanıyan yeni bir özelliği duyurdu. Bu güncelleme hafta sonu iOS kullanıcılarına sunuldu. Bu özellik, kullanıcıların DM'lerde gönderdikleri hataları veya yazım yanlışlarını düzeltmelerine yardımcı olmak için tasarlandı.

Yeni özellik nasıl kullanılır?

Bu yeni özelliği kullanabilmek için kullanıcıların X iOS uygulamasında herhangi bir doğrudan mesaj sohbetini açmaları gerekiyor. Daha sonra gönderdikleri herhangi bir mesajın üzerine uzun süre basabilirler veya mesajın yanındaki üç nokta menüsüne dokunabilirler.

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Kullanıcılar, "Mesajı düzenle" seçeneğini seçerek gönderdikleri mesajları düzenleyebilirler. Destek sayfasında yer alan bilgiye göre mesajları düzenlemede herhangi bir zaman sınırı bulunmuyor ve eski DM'ler bile düzenlenebiliyor. Mesajları düzenlemek için bir zaman sınırı olmasa da kullanıcılar bir mesajda toplamda yalnızca beş düzenleme yapabilecek.

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DM'leri düzenleme özelliği artık X'te de kullanılabilecek