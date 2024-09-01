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WhatsApp, kullanıcı deneyimini geliştirmek amacıyla yeni özellikler üzerinde çalışmaya devam ediyor. Meta'ya ait şirket, bu kez yapay zeka asistanı Meta AI ile etkileşim kurmak için sesli sohbet modu özelliği üzerinde çalışıyor.

Yeni özellik henüz geliştirme aşamasında ve kullanıma sunulmadı

Bu yeni özellik kullanıcıların Meta AI ile gerçek zamanlı konuşmalar yaparak doğal bir dille iletişim kurmalarını sağlayacak. Bu sayede yapay zeka asistanıyla konuşmak için yalnızca mesaj yazmaya veya ses göndermeye gerek kalmayacak.

WhatsApp, Meta AI platformunu uzun bir süre önce uygulamaya entegre ederek kullanıcılarına sunmuştu. Kullanıcılar, Meta AI'a soru sorabiliyor, bir konu hakkında danışabiliyor veya fotoğraf üretmesini isteyebiliyor. Yapay zeka özellikleri henüz Türkiye'de kullanılamıyor.

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Geçtiğimiz günlerde WhatsApp, Android beta sürümünde Meta AI'a ses kaydı gönderme özelliği eklemişti. Sohbet botuyla konuşurken sürekli yazı yazmaya üşenenler için bu özellik, sohbet ekranındaki sağ altta bulunan ses kaydı tuşuna basarak aktifleştirilebiliyordu.

Bu deneyimi bir adım öteye taşıyan WhatsApp, artık kullanıcıların doğrudan Meta AI ile gerçek zamanlı olarak iletişim kurabileceği bir özellik geliştirdi. Yani tıpkı Siri veya Google Asistan'la konuşur gibi Meta AI ile konuşmak ve sohbet etmek mümkün oldu.

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WhatsApp, Meta AI ile sesli sohbet modu üzerinde çalışıyor