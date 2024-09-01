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    Anlık Bildirim

    WhatsApp, Meta AI ile sesli sohbet modu üzerinde çalışıyor

    WhatsApp uygulamasındaki Meta AI yapay asistanı, kullanıcılara metin yazarak veya ses kaydı göndererek sorular sorma, danışma ve hatta fotoğraf üretme imkanı sunuyor.
    WhatsApp, Meta AI ile sesli sohbet modu üzerinde çalışıyor
    WhatsApp, kullanıcı deneyimini geliştirmek amacıyla yeni özellikler üzerinde çalışmaya devam ediyor. Meta'ya ait şirket, bu kez yapay zeka asistanı Meta AI ile etkileşim kurmak için sesli sohbet modu özelliği üzerinde çalışıyor.

    Yeni özellik henüz geliştirme aşamasında ve kullanıma sunulmadı

    Bu yeni özellik kullanıcıların Meta AI ile gerçek zamanlı konuşmalar yaparak doğal bir dille iletişim kurmalarını sağlayacak. Bu sayede yapay zeka asistanıyla konuşmak için yalnızca mesaj yazmaya veya ses göndermeye gerek kalmayacak.

    WhatsApp, Meta AI platformunu uzun bir süre önce uygulamaya entegre ederek kullanıcılarına sunmuştu. Kullanıcılar, Meta AI'a soru sorabiliyor, bir konu hakkında danışabiliyor veya fotoğraf üretmesini isteyebiliyor. Yapay zeka özellikleri henüz Türkiye'de kullanılamıyor.

    Geçtiğimiz günlerde WhatsApp, Android beta sürümünde Meta AI'a ses kaydı gönderme özelliği eklemişti. Sohbet botuyla konuşurken sürekli yazı yazmaya üşenenler için bu özellik, sohbet ekranındaki sağ altta bulunan ses kaydı tuşuna basarak aktifleştirilebiliyordu.

    Bu deneyimi bir adım öteye taşıyan WhatsApp, artık kullanıcıların doğrudan Meta AI ile gerçek zamanlı olarak iletişim kurabileceği bir özellik geliştirdi. Yani tıpkı Siri veya Google Asistan'la konuşur gibi Meta AI ile konuşmak ve sohbet etmek mümkün oldu.

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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    poopae2W 2 gün önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

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    limbesh 1 hafta önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 12 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 12 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 yıl önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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