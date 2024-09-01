WhatsApp, Meta AI ile sesli sohbet modu üzerinde çalışıyor

Yeni özellik henüz geliştirme aşamasında ve kullanıma sunulmadı
Bu yeni özellik kullanıcıların Meta AI ile gerçek zamanlı konuşmalar yaparak doğal bir dille iletişim kurmalarını sağlayacak. Bu sayede yapay zeka asistanıyla konuşmak için yalnızca mesaj yazmaya veya ses göndermeye gerek kalmayacak.
WhatsApp, Meta AI platformunu uzun bir süre önce uygulamaya entegre ederek kullanıcılarına sunmuştu. Kullanıcılar, Meta AI'a soru sorabiliyor, bir konu hakkında danışabiliyor veya fotoğraf üretmesini isteyebiliyor. Yapay zeka özellikleri henüz Türkiye'de kullanılamıyor.
Geçtiğimiz günlerde WhatsApp, Android beta sürümünde Meta AI'a ses kaydı gönderme özelliği eklemişti. Sohbet botuyla konuşurken sürekli yazı yazmaya üşenenler için bu özellik, sohbet ekranındaki sağ altta bulunan ses kaydı tuşuna basarak aktifleştirilebiliyordu.
Bu deneyimi bir adım öteye taşıyan WhatsApp, artık kullanıcıların doğrudan Meta AI ile gerçek zamanlı olarak iletişim kurabileceği bir özellik geliştirdi. Yani tıpkı Siri veya Google Asistan'la konuşur gibi Meta AI ile konuşmak ve sohbet etmek mümkün oldu.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.