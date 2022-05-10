Sevilen bilim kurgu dizisi Westworld'ün 4. sezon yayın tarihi ve fragmanı paylaşıldı

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İlk sezonu 2016 yılında başlayan, Michael Crichton'un 1973'te yazıp yönettiği aynı isimli filmden uyarlanan bilim kurgu dizisi Westworld'ün yeni sezonundan iki güzel haber geldi.

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Geçtiğimiz saatlerde hem dizinin dördüncü sezon fragmanı paylaşıldı hem de dördüncü sezon yayın tarihi açıklandı. Açıklamaya göre dizinin dördüncü sezonu 26 Haziran 2022'de yayınlanacak. Dizi, HBO Max'te yayınlanacak ancak HBO Max'in bu yıl Türkiye'ye ne zaman geleceği belli değil. Yılın sonu bir hayli yoğun duruyor bu yüzden ne kadar erken gelirse o kadar iyi diyebiliriz.

Dizinin bahsi geçen yeni fragmanını aşağıda bulabilirsiniz. Daha öncesinde dizinin yaratıcısı Lisa Joy'un da dediği gibi ve fragmandan anlaşıldığı gibi yeni sezon biraz daha duygu yüklü bir sezon gibi duruyor. Lisa Joy ayrıca Amazon Prime Video için eşi Jonathan Nolan ile birlikte Fallout dizisi üzerinde çalışıyor.

Westworld 4. Sezon Fragman

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