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    Yeni Marvel filmi Doctor Strange 2'den son fragman paylaşıldı

    Marvel evreninin en çok sevilen yapımlarından olan Doctor Strange'in devam filmi Doctor Strange in the Multiverse of Madness'ın son fragmanı paylaşıldı.          
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    Doctor Strange in the Multiverse of Madness son fragman
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    Marvel evreninin 2022 yılında en çok beklenen filmlerinden birisi olan Doctor Strange 2'den geçtiğimiz saatlerde yeni bir fragman paylaşıldı.

    Fragmanda çok fazla yeni sahne olmadığını söyleyebiliriz, daha çok önceki Marvel yapımlarıyla bağlantısını gösteriyor gibi duruyor. Yine de fragmanda birkaç önemli detay bulunuyor. Örneğin Captain Carter'ın kalkanını görebiliyoruz.

    Doctor Strange in the Multiverse of Madness, 6 Mayıs 2022'de vizyona girecek. Filmin yönetmenliğini Sam Raimi üstleniyor. Oyuncu kadrosunda ise şimdilik Benedict Cumberbatch, Elizabeth Olsen, Chiwetel Ejiofor, Rachel McAdams ve Benedict Wong bulunuyor. Fragmanı aşağıdan izleyebilirsiniz.

    Doctor Strange 2 Son Fragman

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    C
    Command-01 5 gün önce

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    L
    linkci_sude 1 hafta önce

    Telegramdan Korkutan Açıklama Geldi Eğer Sende Telegram Kullanıyorsan Hemen Sayfamıza Gelip Bu Önemli Açıklamayı Oku!! DEVAMI:LİNK: https://t.me/+_2rYCnI76vg0N2Nk LİNK: https://t.me/+_2rYCnI76vg0N2Nk Araştırmacıların söylediğine göre, on binlerce abonesi olan kanallarda veri sızıntılarını paylaşan ve satan bir bilgisayar korsanları ağı bulunuyor. Geçen yıl uygulamada "Email:pass" ve "Combo"dan bahsedilme sayısının dört kat arttığı bildirildi. Uygulamada dolaşan bazı veri dökümleri, oyun ve e-posta hizmetleri için 300.000 ila 600.000 e-posta ve şifre kombinasyonu içeriyor. Siber suçlular ayrıca uygulama aracılığıyla kredi kartı numaraları, pasaport kopyaları ve bilgisayar korsanlığı araçları gibi finansal bilgileri de satıyorlar.

    L
    linkci_sude 1 hafta önce

    Telegramdan Korkutan Açıklama Geldi Eğer Sende Telegram Kullanıyorsan Hemen Sayfamıza Gelip Bu Önemli Açıklamayı Oku!! DEVAMI: LİNK: https://t.me/+_2rYCnI76vg0N2Nk Araştırmacıların söylediğine göre, on binlerce abonesi olan kanallarda veri sızıntılarını paylaşan ve satan bir bilgisayar korsanları ağı bulunuyor. Geçen yıl uygulamada "Email:pass" ve "Combo"dan bahsedilme sayısının dört kat arttığı bildirildi. Uygulamada dolaşan bazı veri dökümleri, oyun ve e-posta hizmetleri için 300.000 ila 600.000 e-posta ve şifre kombinasyonu içeriyor. Siber suçlular ayrıca uygulama aracılığıyla kredi kartı numaraları, pasaport kopyaları ve bilgisayar korsanlığı araçları gibi finansal bilgileri de satıyorlar.

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