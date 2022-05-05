Yeni Marvel filmi Doctor Strange 2'den son fragman paylaşıldı

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Marvel evreninin 2022 yılında en çok beklenen filmlerinden birisi olan Doctor Strange 2'den geçtiğimiz saatlerde yeni bir fragman paylaşıldı.

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Fragmanda çok fazla yeni sahne olmadığını söyleyebiliriz, daha çok önceki Marvel yapımlarıyla bağlantısını gösteriyor gibi duruyor. Yine de fragmanda birkaç önemli detay bulunuyor. Örneğin Captain Carter'ın kalkanını görebiliyoruz.

Doctor Strange in the Multiverse of Madness, 6 Mayıs 2022'de vizyona girecek. Filmin yönetmenliğini Sam Raimi üstleniyor. Oyuncu kadrosunda ise şimdilik Benedict Cumberbatch, Elizabeth Olsen, Chiwetel Ejiofor, Rachel McAdams ve Benedict Wong bulunuyor. Fragmanı aşağıdan izleyebilirsiniz.

Doctor Strange 2 Son Fragman

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Doctor Strange in the Multiverse of Madness son fragman