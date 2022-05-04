Hızlı ve Öfkeli yönetmeni, Vin Diesel'in davranışları yüzünden filmi bıraktığını açıkladı

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Sinema sektörünün en popüler serilerinden birisi olan Hızlı ve Öfkeli'nin yeni filmi şu sıralar yapım aşamasında. Ancak geçtiğimiz haftalarda filmin yönetmeni filmi bıraktı.

Vin Diesel'in Davranışları Yüzünden

Daha önce 5 farklı Hızlı ve Öfkeli filminin yöneten Justin Lin, geçtiğimiz haftalarda 10 - 20 milyon dolarlık bir ücretten vazgeçerek filmi bıraktığını açıkladı. Geçtiğimiz saatlerde de sebebini açıkladı.

Söylediğine göre filmi bırakma sebebi başrol Vin Diesel'in hareketleri. Justin Lin, Vin Diesel için şu yorumu yaptı: "Sürekli sete geç geliyor, sınırlarını bilmiyor ve sete geldiğinde formsuz geliyor."

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Justin Lin'in filmi bırakmasının ardından filmin yönetmenliği için Louis Leterrier ile anlaşıldı. Louis Leterrier daha öncesinde The Incredible Hulk, Transporter 1 & 2, Now You See Me ve Clash of the Titans gibi filmleri yönetti.

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Hızlı ve Öfkeli yönetmeni, Vin Diesel yüzünden filmi bıraktı