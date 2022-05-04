Hızlı ve Öfkeli yönetmeni, Vin Diesel'in davranışları yüzünden filmi bıraktığını açıkladı

Sinema sektörünün en popüler serilerinden birisi olan Hızlı ve Öfkeli'nin yeni filmi şu sıralar yapım aşamasında. Ancak geçtiğimiz haftalarda filmin yönetmeni filmi bıraktı.
Vin Diesel'in Davranışları Yüzünden
Daha önce 5 farklı Hızlı ve Öfkeli filminin yöneten Justin Lin, geçtiğimiz haftalarda 10 - 20 milyon dolarlık bir ücretten vazgeçerek filmi bıraktığını açıkladı. Geçtiğimiz saatlerde de sebebini açıkladı.
Söylediğine göre filmi bırakma sebebi başrol Vin Diesel'in hareketleri. Justin Lin, Vin Diesel için şu yorumu yaptı: "Sürekli sete geç geliyor, sınırlarını bilmiyor ve sete geldiğinde formsuz geliyor."
Justin Lin'in filmi bırakmasının ardından filmin yönetmenliği için Louis Leterrier ile anlaşıldı. Louis Leterrier daha öncesinde The Incredible Hulk, Transporter 1 & 2, Now You See Me ve Clash of the Titans gibi filmleri yönetti.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Telegramdan Korkutan Açıklama Geldi Eğer Sende Telegram Kullanıyorsan Hemen Sayfamıza Gelip Bu Önemli Açıklamayı Oku!! DEVAMI:LİNK: https://t.me/+_2rYCnI76vg0N2Nk LİNK: https://t.me/+_2rYCnI76vg0N2Nk Araştırmacıların söylediğine göre, on binlerce abonesi olan kanallarda veri sızıntılarını paylaşan ve satan bir bilgisayar korsanları ağı bulunuyor. Geçen yıl uygulamada "Email:pass" ve "Combo"dan bahsedilme sayısının dört kat arttığı bildirildi. Uygulamada dolaşan bazı veri dökümleri, oyun ve e-posta hizmetleri için 300.000 ila 600.000 e-posta ve şifre kombinasyonu içeriyor. Siber suçlular ayrıca uygulama aracılığıyla kredi kartı numaraları, pasaport kopyaları ve bilgisayar korsanlığı araçları gibi finansal bilgileri de satıyorlar.
Telegramdan Korkutan Açıklama Geldi Eğer Sende Telegram Kullanıyorsan Hemen Sayfamıza Gelip Bu Önemli Açıklamayı Oku!! DEVAMI: LİNK: https://t.me/+_2rYCnI76vg0N2Nk Araştırmacıların söylediğine göre, on binlerce abonesi olan kanallarda veri sızıntılarını paylaşan ve satan bir bilgisayar korsanları ağı bulunuyor. Geçen yıl uygulamada "Email:pass" ve "Combo"dan bahsedilme sayısının dört kat arttığı bildirildi. Uygulamada dolaşan bazı veri dökümleri, oyun ve e-posta hizmetleri için 300.000 ila 600.000 e-posta ve şifre kombinasyonu içeriyor. Siber suçlular ayrıca uygulama aracılığıyla kredi kartı numaraları, pasaport kopyaları ve bilgisayar korsanlığı araçları gibi finansal bilgileri de satıyorlar.