Doğa fotoğrafçılarına Viz.y akıllı kamera

Doğa fotoğrafçılığı bugün önemli hobi ve meslek kollarından birisi haline geldi. Etkileyici kareler yakalayabilmek için sadece makinenin başında durmak yetmiyor. Fotoğrafçının da yanındaki bilgisayar sistemleri ile bazı işlemler yapması gerekebiliyor. Viz.y projesi tüm bu ihtiyaçları ortadan kaldırmayı amaçlıyor.

Viz.y nedir?

Viz.y akıllı kamera yaklaşık olarak 6 inçlik bir akıllı telefon büyüklüğünde. İç kısmında Raspberry Pi 4 geliştirici kartına yer verilmiş. 4 adet ARM çekirdeği barındıran geliştirici kartında 2GB/4GB /8GB RAM seçenekleri bulunuyor.

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Kamera tarafında 3.25mm M12 lens kullanılmış. Çıkarılabilir lensler sayesinde 12MP ana sensörün üzerine farklı tercihler de yapabiliyorsunuz. Tasarım anlamında şık bir fotoğraf makinesi değil ancak oldukça yetenekli.

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Viz.y akıllı kamera geliştirici kartının da yardımıyla resimleri işleyerek yorumlayabiliyor. Örneğin kuş türlerini tanımlamak, nesneleri ayırt etmek, görselleri saklayarak analizler için kullanmak, net zaman damgaları belirlemek gibi yapay zeka işlemleri doğrudan makine üzerinde yapılıyor.

Kamera bu işlemleri yaptıktan sonra en uygun fotoğrafı bulut sunuculara veya mesaj olarak kullanıcıya gönderiyor. 4G LTE modem, aydınlatma gibi pek çok aksesuar için bağlantı yuvası mevcut. Ayrıca fıskiye kontrolü gibi bazı ilginç fonksiyonlar da yine bu bağlantı yuvası üzerinden sağlanabiliyor.

Gövde üzerinde ekstra olarak USB Tip-C portu, 4 adet USB Tip-A portu, 2 adet HDMI portu ve Ethernet portu yer alıyor. Python programlama dili üzerinden kamera için uygulamalar geliştirebiliyorsunuz.

Doğa fotoğrafçılığı yanında evde veya bahçede bir güvenlik kamerası olarak kullanabilir hatta görsel hesaplamalarından yararlanabileceğiniz şekilde örneğin bir bilardo masasına tutturabilirsiniz.

Viz.y projesi en az 249$ bağış karşılığında 2GB RAM bellek seçeneğinden başlayarak elde edilebiliyor. Proje istediği bağışı topladı ve Ocak ayında sevkiyata başlayacak.

https://www.kickstarter.com/projects/charmedlabs/vizy

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