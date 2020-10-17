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    Fotoğraf Makineleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Doğa fotoğrafçılarına Viz.y akıllı kamera

    Viz.y akıllı kamera konsepti Raspberry Pi geliştirici kartı sayesinde pek çok yapay zeka işlemini kendi üzerinde yapıyor ve kullanıcısına en iyi fotoğrafı gönderiyor.
    6 gün
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    Fotoğraf Makineleri
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Doğa fotoğrafçılarına Viz.y akıllı kamera

    Doğa fotoğrafçılığı bugün önemli hobi ve meslek kollarından birisi haline geldi. Etkileyici kareler yakalayabilmek için sadece makinenin başında durmak yetmiyor. Fotoğrafçının da yanındaki bilgisayar sistemleri ile bazı işlemler yapması gerekebiliyor. Viz.y projesi tüm bu ihtiyaçları ortadan kaldırmayı amaçlıyor.

    Viz.y nedir?

    Viz.y akıllı kamera yaklaşık olarak 6 inçlik bir akıllı telefon büyüklüğünde. İç kısmında Raspberry Pi 4 geliştirici kartına yer verilmiş. 4 adet ARM çekirdeği barındıran geliştirici kartında 2GB/4GB /8GB RAM seçenekleri bulunuyor.

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    Kamera tarafında 3.25mm M12 lens kullanılmış. Çıkarılabilir lensler sayesinde 12MP ana sensörün üzerine farklı tercihler de yapabiliyorsunuz. Tasarım anlamında şık bir fotoğraf makinesi değil ancak oldukça yetenekli.

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    Viz.y akıllı kamera geliştirici kartının da yardımıyla resimleri işleyerek yorumlayabiliyor. Örneğin kuş türlerini tanımlamak, nesneleri ayırt etmek, görselleri saklayarak analizler için kullanmak, net zaman damgaları belirlemek gibi yapay zeka işlemleri doğrudan makine üzerinde yapılıyor.

    Doğa fotoğrafçılarına Viz.y akıllı kamera

    Kamera bu işlemleri yaptıktan sonra en uygun fotoğrafı bulut sunuculara veya mesaj olarak kullanıcıya gönderiyor. 4G LTE modem, aydınlatma gibi pek çok aksesuar için bağlantı yuvası mevcut. Ayrıca fıskiye kontrolü gibi bazı ilginç fonksiyonlar da yine bu bağlantı yuvası üzerinden sağlanabiliyor.

    Gövde üzerinde ekstra olarak USB Tip-C portu, 4 adet USB Tip-A portu, 2 adet HDMI portu ve Ethernet portu yer alıyor. Python programlama dili üzerinden kamera için uygulamalar geliştirebiliyorsunuz.

    Doğa fotoğrafçılığı yanında evde veya bahçede bir güvenlik kamerası olarak kullanabilir hatta görsel hesaplamalarından yararlanabileceğiniz şekilde örneğin bir bilardo masasına tutturabilirsiniz.

    Viz.y projesi en az 249$ bağış karşılığında 2GB RAM bellek seçeneğinden başlayarak elde edilebiliyor. Proje istediği bağışı topladı ve Ocak ayında sevkiyata başlayacak.



    https://www.kickstarter.com/projects/charmedlabs/vizy Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En gerçekçi yapay et

    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    50 dakika önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    1 saat önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    2 saat önce
    CrrystaL

    ne la bu

    2 saat önce
    TheJudgé

    bune la

    8 saat önce
    zOppOr

    Deneme

    12 saat önce
    hareketliperde

    v

    18 saat önce
    Steelo

    noluyo

    19 saat önce
    TR_mahmutpek

    bu ne la

    1 gün önce
    danlabilic

    .

    1 gün önce
    ikibinonlar

    👌🏻 test

    2 hafta önce
    bahtiyaruckun

    3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize

    4 hafta önce
    Jeolog.

    test

    4 hafta önce
    Ankaratıplı

    içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım

    1 ay önce
    Barni Moloztaş

    3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS

    1 ay önce
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    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    dımmışali (durmuş bahça) 2 sa.
    Çok başarılı umarım hayvanlar zarar vermez.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Sebnem Ferah 5 gün
    Doğa fotoğrafçılarının ne işine yarayacak anlamadım?
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    mokoko_TR 5 gün Sebnem Ferah
    koyacan biyere ve başında beklemeyeceksin uzakdan resim çekip vey a çekilenleri izleyeceksin indireceksin kullanacaksın vs...
    Yanıtla
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    TheJudgé 6 gün
    harika olmuş
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