TCL, devrimsel OLED ekran teknolojisinin seri üretimine başlıyor: Avantajları neler?

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Tam Boyutta Gör TCL'nin ekran üretim kolu CSOT, devrimsel OLED teknolojisini bu yılın sonunda seri üretime geçirmeye hazırlanıyor. Işık verimliliğinde 1,5 kat artış sağlayan mürekkep püskürtmeli OLED teknolojisi geliştiren şirket, OLED ekran sektöründe devrim yaratabilir.

OLED ekran üretimi için kullanılan geleneksel yöntem, organik maddelerin buharlaştırılması ve dikkatlice kontrol edilen bir ortamda bir alt tabakaya yerleştirilmesini içeren vakumlu termal buharlaştırmaya (VTE) dayanıyor. Bu yöntem etkili olsa da, pahalı ve emek yoğun olmasının dışında, yüksek malzeme israfına yol açıyor.

Mürekkep püskürtmeli baskının avantajları neler?

TCL'nin mürekkep püskürtmeli baskı yaklaşımı, OLED malzemelerini doğrudan ekran alt tabakasına yerleştirerek malzeme tasarrufu sağlıyor ve üretim maliyetlerini önemli ölçüde düşürüyor. Bu değişimin, OLED panellerinin üretimini kolaylaştırması ve uygun fiyatlı hale getirerek yaygınlaştırması bekleniyor.

TCL, OLED ekranları tüketiciler için daha uygun hale getirerek toplam üretim maliyetlerinde %20'lik bir azalma sağladığını iddia ediyor. Ayrıca, teknolojinin esnek üretim süreci, ürün geliştirme döngüsünü %30 kısaltarak daha hızlı inovasyon ve daha çabuk pazara çıkış süresi sağlıyor.

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Uzun süredir bu teknoloji üzerinde çalışan CSOT, iç yansımadan kaynaklanan ışık kaybını %50 azaltarak ışık verimliliğini 1.5 kat arttırmayı başardı. Bu sayede, çok daha parlak OLED ekranların önü açılmış oldu. Şirket ayrıca, ışık yayan alanın toplam panel alanına oranı olan açıklık oranı üç katına çıkarıldığı ve bu sayede daha yüksek parlaklık ve verim elde edildiği belirtiliyor. Ek olarak şirket, malzeme ömrünü on kat arttırdığını söylüyor.

TCL bugüne kadar mürekkep püskürtmeli OLED teknolojisini kullanan birçok prototip ürün geliştirdi. Bunlar arasında 65 inç 8K OLED TV, 31 inç 4K kavisli OLED monitör ve 14 inç 2,8K dizüstü bilgisayar ekranı yer alıyor.

TCL, bu yılın sonuna kadar, özellikle tıbbi monitörler için tasarlanmış 21,6 inçlik 4K OLED panel ile mürekkep püskürtmeli baskıyla basılmış OLED panellerin küçük ölçekli üretimini başlatmayı planlıyor. Şirket, 2025 yılına kadar bu üretimi dizüstü bilgisayarlar ve monitörler gibi orta boy OLED panelleri kapsayacak şekilde genişletmeyi hedefliyor.

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TCL, devrimsel OLED ekran teknolojisinin seri üretimine başlıyor