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    Elon Musk bildiğiniz gibi: Twitter merkezine elinde lavabo ile girdi

    Büyük mücadeleler sonrasında Twitter’ı satın almaya razı olan Elon Musk tarihe geçecek bir hareketle genel merkeze giriş yaptı. Ünlü ismin elinde lavabo vardı.  
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    Twitter
    Mart ayından bu yana yılan hikâyesine dönen Twitter satın alımı görüşmelerinde önce vazgeçen Elon Musk, iş mahkemeye taşınınca mecburen almaya razı olmuştu. Çalışanların büyük kısmını işten çıkararak Twitter’ı bir eğlence platformuna dönüştüreceğini iddia eden Elon Musk yine gündemde.

    Elde lavabo serde Twitter merkezi

    Skandal hareketleri ile gündemden düşmeyen Elon Musk, Cuma gününe kadar satın alacağını duyurduğu Twitter’ın genel merkezine elinde lavabo ile girdi. Videoyu hesabından paylaşan ünlü isim yine gündem oldu.

    Lavabo ile sosyal ağda oranı yüksek olan botları temizlemek yönünde bir mesaj verdiği tahmin ediliyor. Diğer taraftan profiline Chief Twit tanımını ekleyen Elon Musk, uzaktan çalışmaya devam eden çalışanlara da aynı anda farklı bir iş de yapabilirsiniz mesajı gönderdi. Elon Musk’ın istemeden de olsa satın aldığı Twitter üzerinde ne tür değişiklikler yapacağı merak konusu.

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