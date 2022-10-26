Elon Musk bildiğiniz gibi: Twitter merkezine elinde lavabo ile girdi

Elde lavabo serde Twitter merkezi
Skandal hareketleri ile gündemden düşmeyen Elon Musk, Cuma gününe kadar satın alacağını duyurduğu Twitter’ın genel merkezine elinde lavabo ile girdi. Videoyu hesabından paylaşan ünlü isim yine gündem oldu.
Lavabo ile sosyal ağda oranı yüksek olan botları temizlemek yönünde bir mesaj verdiği tahmin ediliyor. Diğer taraftan profiline Chief Twit tanımını ekleyen Elon Musk, uzaktan çalışmaya devam eden çalışanlara da aynı anda farklı bir iş de yapabilirsiniz mesajı gönderdi. Elon Musk’ın istemeden de olsa satın aldığı Twitter üzerinde ne tür değişiklikler yapacağı merak konusu.
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