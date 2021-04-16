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    kripto para ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Dogecoin rekor üstüne rekor kırıyor, 4 ayda 30 kat arttı

    Geçen yıl başlarında sadece 2 cent olan Dogecoin bugün 30 cent sınırına geldi. Sabırlı yatırımcılar önemli bir karı cebine koymuş oldu. Halen önemli alış hacmi var.
    16 Nisan 2021, 15:30 (Güncellendi, 6 sa.)
    2,6b
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    37
    kripto para
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    2

    Dogecoin rekor üstüne rekor kırıyor, 4 ayda 30 kat arttı
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    2014 yılında şaka amaçlı başlayan Dogecoin kripto parası rekorlara doymuyor. Cent tanımı ile bile ifade edilemeyen değerlerde piyasaya sürülen DOGE bugün 3000 kattan fazla artış gösterdi ve milyarlarca dolar değere sahip.

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    DOGE tarih yazdı

    2014 yılında bir grup meraklı tarafından hayata geçirilen Dogecoin projesi aslında pek bir amaca hitap etmiyor ve eğlence amaçlıyordu. 130 milyar civarında üretilen DOGE biraz da insanların cüzdanlarında yüz binlerce veya milyonlarca coin tutarak tatmin olmasını sağlıyordu.

    Ayrıca Bkz. "Türkiye yenilenebilir enerji kaynaklarında dünyada 12'nci, Avrupa'da 5'inci sırada"

    0.000085$ gibi çok komik bir rakamdan alıcı bulan DOGE asıl yükselişine geçen yılın ortalarında başladı. Özellikle Elon Musk’ın favori coini olduğunu açıklaması ve spekülasyona kaçan paylaşımları ile pazarın genel hareketine bağlı olarak hızlı bir yükseliş gördü.

    1 cent, 5 cent, 10 cent barajlarını yıkarak geçen DOGE bugün 35 cent sınırını da geçti. 2.5TRY civarında rakamlara işlem gören DOGE ilk güne göre 3000 kattan fazla artış sağladı. 4 ay öncesine göre ise yaklaşık 30 kat arttı. Pazar değeri ise 38 milyar dolar sınırını geçt. Yani sabırlı yatırımcıların Lambhorgini sahibi olduğunu söylemek yanlış olmaz.



    https://coinmarketcap.com/
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    Milli roket motoru ilk sınavı geçti

    anilburak 1 gün önce

    test

    D
    Dellialli 1 gün önce

    merak ediyorum ruslarla mı yoksa amerika ile mi anlaştılar. bundan 3 4 ay önce bir fb sayfasında müptezel hindunun biri "biz aya roket gönderiyoruz siz ne gönderiyorsunuz" diye aşağlamaya çalışmıştı hindu. yok usbyi bulmuş hindular da vs türkler ne bulmuşmuş. bu ortadoğu cahilliği sanırım hindistan kaynaklı olduğunu düşündüren olaydır ayrıca. özet şu. ruslar 90larda hindistana roketler üretiyor ve lisanslıyorlar. hindular bu roketlerle uzaya gidiyorlar. yani roketin motoru ve çevre aksanları rus malı. ama hindu artık ülkesinde nasıl beyni yıkanmışsa ganj nehrinde dereye sıçan halkının uzaya roket gönderdiğini düşünüyor olmuş. usb'yi bulan da hindu değil. sadece o geliştirme takımında bir adet hindu var. bizde de bu hindu kafalarından var. öbürü dereye sıçar ama aya roket gönderdiğini sanır diğeri fen lisesi kapatır 2023 de yerli milli roketle aya gideceğini sanır.

    McAslan92 1 gün önce

    Buy Bitcoin

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    Burcu Ateş 1 gün önce

    Muhteşem bir balayı için Villa Tatili. İlk defa balayı villası kiralamak için araştırmalara başladık fakat çok sayıda firma ve çok sayıda seçenek olduğu için insanın aklı karışıyor ilk başta. Biz uzun süren araştırmalar sonucunda TÜRSAB belgeli ve zevkimize bütçemize en uygun villayı Villa Eksta'da bulduk, kiralamasını yaptı. Ama villa da konaklama yapıncaya kadar hep tereddütümüz vardı. Fakat gittiğimiz villa gerçekten de fotoğraflarda nasıl görünüyor ise aynıydı. Hiç bir aksilik ve aksaklık ile karşılaşmadık. Ev sahibimiz çok ilgiliydi. Villa Ekstra ve ailesine bu mükemmel balayı tatilini bize yaşattıkları için teşekkür ederiz.

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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    C ctntas 11 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Dogeye 10k yatıranlar 1.5m kazandı bizse avcumuzu yaladık
    Yanıtla +8
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    D Dellialli 11 sa. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi ) por favor
    hacı sen RTE' misin? Ne desen tersi çıkıyorda :)

    Bende güvenmiyordum ama artık başında atar gider yapan rusya ve çin bile coinslere kapıları açmaya başlayınca , artık ben de farklı düşünmeye başladım. sen de bunu yazdığına göre kesin daha da artacak değeri. 120 K ları görecek bitcoin...
    hacı sen RTE' misin? Ne desen tersi çıkıyorda :) Bende güvenmiyordum ama artık başında atar gider yapan rusya ve çin bile coinslere kapıları açmaya başl...
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    1 Yanıt Yanıtla +4
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    Xakler 9 sa. ( Mesaj Silindi )
    Öğrenci halimle öyle bir kazandım ki coinlerden özellikle doge ve chillz sağolsun zengin ettiler beni millet de hala dolar altın falan uğraşsın 100 bin lirası 2-3 bin artınca seviniyor garibanlar yatırım tavsiyesi değildir
    Öğrenci halimle öyle bir kazandım ki coinlerden özellikle doge ve chillz sağolsun zengin ettiler beni millet de hala dolar altın falan uğraşsın 100 bin lirası 2...
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    Yorumlar (15) Yorum Yaz Forumda Gör
    Rambo_FT (Furkan Güneş) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Kaçan balık büyük olmuş
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    komikolojimsi (Y ) 6 sa. ( Mesaj Silindi )
    Sizce daha katlanır mı?
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    monacomen 8 sa. ( Mesaj Silindi )
    Benim merak ettiğim şu bir bilen varsa aydınlatsın, bir coin bir günde %190 artabiliyor ise bir günde %500 düşebilir mi?
    2 Yanıt Yanıtla +1
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    T Trust.Me (Emre Mert) 7 sa. ( Mesaj Silindi ) monacomen
    Düşer hocam
    Twitter'a $TLM yazın mağdurları göreceksiniz 13bin yatırıp bin lirayla dönenler var
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    Sarper Yasin Mutlubay (Sarper Yasin MUTLUBAY) 4 sa. ( Mesaj Silindi ) monacomen
    holo, xrp gibi sayılabilecek birkaç tane daha var geçmişlerine bakın gayet de düşerler :D xrp yeni yeni ayağa kalkıyor şu sıralar
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    Xakler 9 sa. ( Mesaj Silindi )
    Öğrenci halimle öyle bir kazandım ki coinlerden özellikle doge ve chillz sağolsun zengin ettiler beni millet de hala dolar altın falan uğraşsın 100 bin lirası 2-3 bin artınca seviniyor garibanlar yatırım tavsiyesi değildir
    1 Yanıt Yanıtla +4
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    S smalsrol (Volkan Küçük) 5 sa. ( Mesaj Silindi ) Xakler
    5-10 bin kazananlar zengin oldum diye ortalıkta dolanıyor ya öyle gülüyorum ki :D
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    labtek38 10 sa. ( Mesaj Silindi )
    2 Cennetten 30 cente çıkınca 150 kat mı oluyor? Matematik iptal oldu 😁
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    joven ( joven) 10 sa. ( Mesaj Silindi )
    Devasa boyutta şişmiş bir balon patlarsa kötü olur
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    monacomen 10 sa. ( Mesaj Silindi )
    Dışarıdan bakınca ne kadar kolay görünüyor. Tabii ağbi kesin alıcan iki üç sene bekliycen kesin 100+500 katına çıkacak ama 5000 kat olmadan satmıycan, hatta 5000 kat olursa yine satmıycan çünkü bu sefer 5.000.000 kat olacak hatta o zaman da satmıycan çünkü bu sefer 5.000.000.000.000.000.000.000.000 olacak kesin. Hatta o zaman da satmıycan. Çünkü sen havadan gelen beleş para ile yetinemeyen bir açgözlü maymunsun diyeceğim ama maymun bile doyacağından fazla muzu bulunca yiyeceğini alır gerisini bırakır...
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    D Dellialli 10 sa. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi ) monacomen
    Elimde 8k civarı euro var. Mesela ben bu parayı ne yapıcam? Bankaya mı yatırayım? devlet benden vergi kessin, banka gelip işlem diye kessin kırpsın. ama elin suriyelisi gelip 10 yıldır çalışmadan etmeden hayatın kralını sürsün?

    altın aklsam ona da vergi koyacak Merkel ablam. liberal solcular sağ olsun Avrupa artık mülteci çöplüğü.

    ee ben mi bakıcam bu adamlara? O yüzden güvenilir liman arıyorum. Her ay kenara attığım 1000 euroyu bu şekilde değer kaybetmeden enflasyon karşısında veya vergi diye liğme edilmeden korumak istiyorum.
    Yanıtla +1
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    C cand. 10 sa. ( Mesaj Silindi )
    Ben alayım da düşsün
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    M marazgiil 11 sa. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Doge bu kadar gündem olup hala nasıl 5-10 dolar olmuyor bi kafam almıyor
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    D Dellialli 10 sa. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi ) marazgiil
    basımı kolaydır o yüzden.


    arkadaşlar şu coins işine girmek için coinbase mi yoksa binance mi tavsiye edersiniz?

    Kimse de birşey demiyor. Devlet sırrı mı bu yahu?
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    12 Angry Men (Heisenberg ) 11 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Millet iyi para kazandı bu coinlerden. Hangisine baksan yükseliyor. YTD.
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