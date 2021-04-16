Dogecoin rekor üstüne rekor kırıyor, 4 ayda 30 kat arttı

Tam Boyutta Gör

2014 yılında şaka amaçlı başlayan Dogecoin kripto parası rekorlara doymuyor. Cent tanımı ile bile ifade edilemeyen değerlerde piyasaya sürülen DOGE bugün 3000 kattan fazla artış gösterdi ve milyarlarca dolar değere sahip.

İlginizi Çekebilir

Elon Musk’a Dogecoin manipülasyonu soruşturması

DOGE tarih yazdı

2014 yılında bir grup meraklı tarafından hayata geçirilen Dogecoin projesi aslında pek bir amaca hitap etmiyor ve eğlence amaçlıyordu. 130 milyar civarında üretilen DOGE biraz da insanların cüzdanlarında yüz binlerce veya milyonlarca coin tutarak tatmin olmasını sağlıyordu.

Ayrıca Bkz. "Türkiye yenilenebilir enerji kaynaklarında dünyada 12'nci, Avrupa'da 5'inci sırada"

0.000085$ gibi çok komik bir rakamdan alıcı bulan DOGE asıl yükselişine geçen yılın ortalarında başladı. Özellikle Elon Musk’ın favori coini olduğunu açıklaması ve spekülasyona kaçan paylaşımları ile pazarın genel hareketine bağlı olarak hızlı bir yükseliş gördü.

1 cent, 5 cent, 10 cent barajlarını yıkarak geçen DOGE bugün 35 cent sınırını da geçti. 2.5TRY civarında rakamlara işlem gören DOGE ilk güne göre 3000 kattan fazla artış sağladı. 4 ay öncesine göre ise yaklaşık 30 kat arttı. Pazar değeri ise 38 milyar dolar sınırını geçt. Yani sabırlı yatırımcıların Lambhorgini sahibi olduğunu söylemek yanlış olmaz.

https://coinmarketcap.com/

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.