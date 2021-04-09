Türkiye yenilenebilir enerji kaynaklarında dünyada 12'nci, Avrupa'da 5'inci sırada

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Alparslan Bayraktar, ülkemizdeki yenilenebilir enerji kapasitesi hakkında açıklamalarda bulundu. Türkiye’deki yenilenebilir enerji kapasitesinin dünyada 12. sırada, Avrupa’da 5. sırada olduğunu açıkladı.

Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansının (IRENA) son raporuna göre 2020 sonunda dünya genelindeki yenilenebilir enerji üretim kapasitesi geçen yıla göre 260 gigavat artarak 2.799 GW’a ulaştı. En büyük payı 1.211 GW kapasite ile hidroelektrik kaynakları oluşturuyor.

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Türkiye hidroelektrikteki 2.5 GW kapasite 12 GW kapasiteli Çin’in ardından ikinci sırada yer aldı. Türkiye rüzgar enerjisinde 8.8 GW, güneş enerjisinde 6.6 GW kapasiteye sahip. Ülkemizdeki toplam yenilenebilir enerji kapasitesi ise 49.3 GW olarak belirlendi.

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Bayraktar konu hakkındaki açıklamasında şunları söyledi:

“Türkiye yenilenebilir enerji kurulu gücüyle geçen yıl İngiltere'yi geçerek dünyada 12'nci, Avrupa'da 5'inci sıraya yükseldi. Bunlar büyük bir mücadele ve milyarlarca dolarlık yatırımla oluyor. Yenilenebilir Enerji Kaynaklarını Destekleme Mekanizması (YAKDEM) kapsamında sadece geçen yıl 6 milyar dolar, yenilenebilir enerjiyi desteklemek için sağladık. YEKDEM'in son 10 yılında sağlanan destek 27 milyar dolar. Bu desteği yatırımcılara karbon emisyonlarını azaltmalarını için sağladık."

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