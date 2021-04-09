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    Alternatif Enerji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Türkiye yenilenebilir enerji kaynaklarında dünyada 12'nci, Avrupa'da 5'inci sırada

    IRENA raporuna göre Türkiye 2020 sonunda yenilenebilir enerji kaynaklarında 49.3 GW kapasiteye ulaşarak dünyada 12., Avrupa'da 5. sıraya yükseldi.
    09 Nisan 2021, 11:30 (Güncellendi, 5 gün)
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    Alternatif Enerji
    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    9

    Türkiye yenilenebilir enerji kaynaklarında dünyada 12'nci, Avrupa'da 5'inci sırada
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    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Alparslan Bayraktar, ülkemizdeki yenilenebilir enerji kapasitesi hakkında açıklamalarda bulundu. Türkiye’deki yenilenebilir enerji kapasitesinin dünyada 12. sırada, Avrupa’da 5. sırada olduğunu açıkladı.

    Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansının (IRENA) son raporuna göre 2020 sonunda dünya genelindeki yenilenebilir enerji üretim kapasitesi geçen yıla göre 260 gigavat artarak 2.799 GW’a ulaştı. En büyük payı 1.211 GW kapasite ile hidroelektrik kaynakları oluşturuyor.

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    Türkiye hidroelektrikteki 2.5 GW kapasite 12 GW kapasiteli Çin’in ardından ikinci sırada yer aldı. Türkiye rüzgar enerjisinde 8.8 GW, güneş enerjisinde 6.6 GW kapasiteye sahip. Ülkemizdeki toplam yenilenebilir enerji kapasitesi ise 49.3 GW olarak belirlendi.

    Ayrıca Bkz. "Çiftçilik simülatörü Idle Farmyard, 10 Nisan'da Android ve iOS için yayınlanacak"

    Bayraktar konu hakkındaki açıklamasında şunları söyledi:

    “Türkiye yenilenebilir enerji kurulu gücüyle geçen yıl İngiltere'yi geçerek dünyada 12'nci, Avrupa'da 5'inci sıraya yükseldi. Bunlar büyük bir mücadele ve milyarlarca dolarlık yatırımla oluyor. Yenilenebilir Enerji Kaynaklarını Destekleme Mekanizması (YAKDEM) kapsamında sadece geçen yıl 6 milyar dolar, yenilenebilir enerjiyi desteklemek için sağladık. YEKDEM'in son 10 yılında sağlanan destek 27 milyar dolar. Bu desteği yatırımcılara karbon emisyonlarını azaltmalarını için sağladık."



    Kaynakça https://www.irena.org/publications/2021/March/Renewable-Capacity-Statistics-2021 https://www.trthaber.com/haber/ekonomi/turkiye-yenilenebilir-enerji-kapasitesinde-dunyada-12-sirada-571261.html
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    R redoracle (yıldırım coolboy) 5 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Ama buna rağmen faturalarda artışta da dünyada 1 numara diye devamı gelmeliydi.
    2 Yanıt Yanıtla +26
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    mokoko_TR 5 gün (düzenlendi) ( Mesaj Silindi ) redoracle
    enerji tüm dünyada pahalı ,ithalat ijracat dengesi olmadan hiç birşey ucuzlamaz... o iş de laf la orda burda duvar yazıları ile olmuyor
    1 Yanıt Yanıtla +6
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    Yorumlar (10) Yorum Yaz Forumda Gör
    R ratsx (ali ay) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    He enflasyon da yüzde 13.

    İnanırım
    Yanıtla
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    M Mylevi (Ahmet mylevi) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Ne desen boş, ekşiden sonra dh ta malum yerlere kiralandı sanırım.
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    Celonfix (Celonfix Cfx) 3 gün (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Üstteki şahıs 1 haftadan az ban alırsa forum yönetiminin kendisini açık açık koruduğu ortaya çıkmış olacak.





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    Mugetsuga 3 gün ( Mesaj Silindi ) Celonfix
    O şahıs geçenlerde bana da hakaret etti ve sadece mesajı silindi. Gelmiş yine millete hakaretler yağdırabiliyor.
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    YaKuBuX (Metin Yakubu) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Yenilebilirdir o...
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    BalkanGöçmeniBirBey (............ ............) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    eee tabi çete 5 lisi bu işlere girince ilerlemek kaçınılmaz oluyor.
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    K karaataas 5 gün yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Faturalardaki vergiler neden böyle fazla o zaman
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    WB 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Hukumet yabmadi devlet yabdi
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    Schtroumpf Grognon (Schtroumpf Grognon) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Teşvikler kalktı artık, beleş yatırım devri bitti. Fiyatlarda %80'e varan düşüş mevcut yenilenebilir enerji için. Döviz kurlarındaki hareketlilikle birlikte durgun bir sürece girebiliriz.
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    R redoracle (yıldırım coolboy) 5 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Ama buna rağmen faturalarda artışta da dünyada 1 numara diye devamı gelmeliydi.
    2 Yanıt Yanıtla +26
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    mokoko_TR 5 gün ( Mesaj Silindi ) redoracle
    enerji tüm dünyada pahalı ,ithalat ijracat dengesi olmadan hiç birşey ucuzlamaz... o iş de laf la orda burda duvar yazıları ile olmuyor
    1 Yanıt Yanıtla +6
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    Yilsev (Yilsev Yildiz) 5 gün ( Mesaj Silindi ) redoracle
    Olay şu; yenilenebilir enerji santrallerini (rüzgar ve güneş) devlet kendisi yapmıyor, özel sektöre yaptırıyor. Bunun için de enerjiyi alım garantisi veriyor, tıpkı otoyollar köprüler gibi. YEKDEM teşvikleri diye aratabilirsiniz. 13.3 dolar.cent, eğer tamamen yerli malzemeler kullanırsanız da 14.4 dolar.cent'ten alım garantisi verildi. Yani kWs ücreti faturalarınızda gördüğünüz birim fiyatın neredeyse 2 katına denk geliyor mevcut dolar kuru ile. Bu yüzden de artışlar devam eder.
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    venomboy_85 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Güzel gelişmeler.
    Üst sıralara çıkılması konusunda daha fazla yatırım, arge yapılması ümidiyle...
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