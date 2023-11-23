Doğrulandı: Samsung'dan Apple Vision Pro'ya rakip geliyor

Tam Boyutta Gör Bildiğiniz gibi Apple, Haziran ayı tarihli WWDC 2023 etkinliğinde Vision Pro isimli AR/VR gözlüğünü tanıttı. Sanal ve gerçek dünyayı birleştiren bu gözlük, hem 3.500 dolarlık fiyatı hem de özellikleri ile ses getirmeyi başarmıştı. Şimdi ise Samsung'dan yanıt gecikmeyecek gibi görünüyor. Bir süredir söylentilere konu olan Galaxy AR/VR başlığı, ticari marka başvurusundan geçti.

Samsung'dan Apple Vision Pro'ya rakip geliyor

Samsung'un Birleşik Krallık Fikri Mülkiyet Ofisi'ne yaptığı başvurular kapsamında, yeni bir AR/VR başlığını tescillemeye çalıştığı ortaya çıktı. Platformda 'UK00003947958' ticari marka numarası ile listelenen model, görünüşe göre ''Samsung Glasses'' adını taşıyacak. Ancak şirketin resmi duyuru sırasında aynı unvanı koruyup korumayacağı belli değil. Niketim bu isim, kullanıcılarda kafa karışıklığına neden olabilir.

Ayrıca marka başvurusunun 10 Kasım'da gerçekleştiği ve seri üretimin Aralık ayında başlayacağını belirtiliyor. Hatırlayacak olursak daha önceki raporlar, AR başlığın 2023 Aralık ayına ertelendiği ve 2024'ün ikinci yarısında tanıtılacağı yönündeydi. Yeni bilgiler ise bunu doğrular nitelikte. Ancak Samsung, 30.000 adetlik son derece düşük bir ilk sevkiyat hacmi hedefliyor. Bu rakam Apple Vision Pro için belirtilen 600.000'in oldukça altında.

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Samsung’un XR gözlüğünün neler sunacağı şu anda belirsiz. Ancak XR teknolojisine yönelik olacağı için Vision Pro’ya benzer özellikler ile geleceğini söyleyebiliriz. Yine de şirketten resmi bir açıklama gelmediğini hatırlatalım.

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