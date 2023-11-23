Doğrulandı: Samsung'dan Apple Vision Pro'ya rakip geliyor

Samsung'dan Apple Vision Pro'ya rakip geliyor
Samsung'un Birleşik Krallık Fikri Mülkiyet Ofisi'ne yaptığı başvurular kapsamında, yeni bir AR/VR başlığını tescillemeye çalıştığı ortaya çıktı. Platformda 'UK00003947958' ticari marka numarası ile listelenen model, görünüşe göre ''Samsung Glasses'' adını taşıyacak. Ancak şirketin resmi duyuru sırasında aynı unvanı koruyup korumayacağı belli değil. Niketim bu isim, kullanıcılarda kafa karışıklığına neden olabilir.
Ayrıca marka başvurusunun 10 Kasım'da gerçekleştiği ve seri üretimin Aralık ayında başlayacağını belirtiliyor. Hatırlayacak olursak daha önceki raporlar, AR başlığın 2023 Aralık ayına ertelendiği ve 2024'ün ikinci yarısında tanıtılacağı yönündeydi. Yeni bilgiler ise bunu doğrular nitelikte. Ancak Samsung, 30.000 adetlik son derece düşük bir ilk sevkiyat hacmi hedefliyor. Bu rakam Apple Vision Pro için belirtilen 600.000'in oldukça altında.
Samsung’un XR gözlüğünün neler sunacağı şu anda belirsiz. Ancak XR teknolojisine yönelik olacağı için Vision Pro’ya benzer özellikler ile geleceğini söyleyebiliriz. Yine de şirketten resmi bir açıklama gelmediğini hatırlatalım.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.