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    Doğrulandı: Samsung'dan Apple Vision Pro'ya rakip geliyor

    Samsung'un merakla beklenen AR/VR başlığı, yaptığı yeni ticari marka başvurularında ortaya çıktı. Yeni cihaz, Apple Vision Pro'ya yanıt niteliğinde olacak. İşte detaylar...
    Doğrulandı: Samsung'dan Apple Vision Pro'ya rakip geliyor Tam Boyutta Gör
    Bildiğiniz gibi Apple, Haziran ayı tarihli WWDC 2023 etkinliğinde Vision Pro isimli AR/VR gözlüğünü tanıttı. Sanal ve gerçek dünyayı birleştiren bu gözlük, hem 3.500 dolarlık fiyatı hem de özellikleri ile ses getirmeyi başarmıştı. Şimdi ise Samsung'dan yanıt gecikmeyecek gibi görünüyor. Bir süredir söylentilere konu olan Galaxy AR/VR başlığıticari marka başvurusundan geçti.

    Samsung'dan Apple Vision Pro'ya rakip geliyor

    Samsung'un Birleşik Krallık Fikri Mülkiyet Ofisi'ne yaptığı başvurular kapsamında, yeni bir AR/VR başlığını tescillemeye çalıştığı ortaya çıktı. Platformda 'UK00003947958' ticari marka numarası ile listelenen model, görünüşe göre ''Samsung Glasses'' adını taşıyacak. Ancak şirketin resmi duyuru sırasında aynı unvanı koruyup korumayacağı belli değil. Niketim bu isim, kullanıcılarda kafa karışıklığına neden olabilir.

    Ayrıca marka başvurusunun 10 Kasım'da gerçekleştiği ve seri üretimin Aralık ayında başlayacağını belirtiliyor. Hatırlayacak olursak daha önceki raporlar, AR başlığın 2023 Aralık ayına ertelendiği ve 2024'ün ikinci yarısında tanıtılacağı yönündeydi. Yeni bilgiler ise bunu doğrular nitelikte. Ancak Samsung, 30.000 adetlik son derece düşük bir ilk sevkiyat hacmi hedefliyor. Bu rakam Apple Vision Pro için belirtilen 600.000'in oldukça altında.

    Samsung’un XR gözlüğünün neler sunacağı şu anda belirsiz. Ancak XR teknolojisine yönelik olacağı için Vision Pro’ya benzer özellikler ile geleceğini söyleyebiliriz. Yine de şirketten resmi bir açıklama gelmediğini hatırlatalım.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 3 hafta önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 hafta önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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