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    TSMC dördüncü çeyrekte geriledi, Samsung kazançlı

    Yonga sektöründe 2021 yılı tüketiciler açısından zor geçerken üreticiler açısından ise rekorlara sahne oldu. Döküm pazarında on çeyrektir üst üste gelir artışı elde ediliyor. 
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    TSMC

    Yaşanan küresel çip krizi nedeniyle döküm teknolojileri daha fazla öne çıkmaya başladı. Saktörün tartışmasız lideri TSMC iken Samsung da diğer rakiplerine göre başarılı işler yapıyor. Geçen yılın son çeyreğinde de bu durum değişmedi.

    Döküm sektöründe son çeyrek rakamları

    TrendForce tarafından hazırlanan pazar araştırmasına göre döküm sektörü geçen yılın son çeyreğinde 29.5 milyar dolar gelir elde etti. Son 10 çeyrek dönemdir sektör üst üste gelir artışı yaşıyor. Özellikle pandemi döneminde yükselişin istikrarlı hale geldiği göze çarpıyor.

    Dördüncü çeyrekte TSMC toplamda 15.7 milyar dolar gelir elde ederken pazar payı yüzde 52.1 seviyesine gerilemiş. Aşırı yoğunluk ve kıtlık nedeniyle firma ortalama fiyatlara zam yapmıştı. Özellikle 5nm bantlarının gelire önemli katkı yaptığı ifade ediliyor. 6n/7nm bantları ise biraz düşüş göstermiş. Ayrıca taleplere de yetişemiyordu. Bu da pazar payını biraz etkilemiş gibi.

    Samsung döküm teknolojilerinde verimlilik sıkıntıları yaşıyor olsa da önemli bir artış elde ederek 5.54 milyar dolar gelir elde etmiş. Pazar payı ise bir puanlık artışla yüzde 18.3 seviyesine çıkmış. Bununla birlikte bölümde kârların düştüğü belirtiliyor. Samsung’un bu yıl verimlilik sorunlarını çözmek için yatırım yapacağı ifade ediliyor.

    İlk iki firma döküm sektöründe yüzde 70 civarında bir pastayı paylaşıyor. Sonrasında UMC yüzde 7 payla, GlobalFoundries ise yüzde 6.1 payla onu takip ediyor. Çinli SMIC ise ambargolara rağmen yüzde 5.2 paya yükselmiş. Bu yıl Nexchip ve Intel iştiraki Tower gibi alt sıralardaki dökümcülerin önemli sıçramalar yapması bekleniyor.

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