3 milyon dolarlık ekran kartı Çin gümrüğüne takıldı

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Bir ekran kartının mevcut özelliklerinin daha yüksek gibi gösterilmesi veya ikinci el ekran kartının sıfır gibi satılması ne yazık ki piyasada sıkça karşılaştığımız olaylardan. Çin’de XFX markasına ait binlerce ekran kartına el konuldu.

XFX ekran kartlarına sahtecilik suçlaması

Çin’den gelen bilgilere göre 5840 adet XFX marka ekran kartına Hong Kong’dan Shenzen bölgesine geçiş esnasında el konuldu. Yapılan kontrollerde etiket bilgilerinin farklı, asıl bilgilerin farklı olduğu tespit edilmiş. Yani bir aldatıcılık söz konusu.

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Ekran kartlarının bir kısmının XFX Speedster Qick 319 Radeon RX 6700 XT olduğu belirtiliyor. Diğer kartların neler olduğu konusunda bir bilgi yok ancak XFX genelde AMD ile çalışan bir marka. Toplamda 3.15 milyon dolarlık bir varlık olduğu rapor ediliyor.

İnternette XFX markasının madencilik kartlarını normal ekran kartı gibi satmaya çalıştığı iddiaları var. Zira hem XFX web sitesi hem de perakende zincirlerindeki mağaza sayfası kapatılmış durumda. Soruşturma devam ederken XFX ise kesinlikle suçlamaları kabul etmiyor ve ekran kartlarının etiket üzerinde yazan bilgilerle birebir uyuştuğunu iddia ediyor.

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