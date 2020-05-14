Donald Trump, Huawei yasağını 1 yıl daha uzattı

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ABD Başkanı Donald Trump, ABD'li şirketlerin ulusal güvenlik riski taşıyan firmalara ait telekomünikasyon ekipmanlarını kullanmalarını yasaklayan başkanlık kararnamesinin süresini 1 yıl uzattı.

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Acil durum emrinin uzatılması, Huawei ve diğer Çinli telekomünikasyon şirketi ZTE'nin 2021'in Mayıs ayına kadar ABD'de telekomünikasyon ekipmanlarını satamayacağı anlamına geliyor. Hepsi bununla da sınırlı değil.

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Huawei geçici lisansla durumu idare etti

Çinli devmlerin aynı zamanda, lisans ve yazılım sağlama konusunda Google ve ARM gibi şirketlerle iş birliği yapmaları da mümkün olmayacak. ABD'nin ticaret yasağı 2019'da yürürlüğe girmiş olsa da tam olarak uygulanmadı.

Huawei hiç olmazsa mevcut cihazlarının yazılımını güncelleyebilmek için geçici lisans alarak durumu idare etmeye çalıştı. Ancak şirkete verilen geçici lisansın süresi 15 Mayıs'ta dolacak. Bu tarihten sonra uzatılıp uzatılmayacağı ise bilinmiyor.

https://www.reuters.com/article/us-usa-trade-china-trump/trump-extends-order-on-u-s-telecom-supply-chain-security-until-2021-idUSKBN22P2KG

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