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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Donald Trump, Huawei yasağını 1 yıl daha uzattı

    Donald Trump, Huawei'nin ABD'li şirketlerle iş yapmasını 1 yıl daha yasakladı. 2021'in Mayıs ayına kadar Google uygulama ve hizmetlerine sahip yeni Huawei telefon çıkamayacak.
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    Cep Telefonları
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Donald Trump, Huawei yasağını 1 yıl daha uzattı
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    ABD Başkanı Donald Trump, ABD'li şirketlerin ulusal güvenlik riski taşıyan firmalara ait telekomünikasyon ekipmanlarını kullanmalarını yasaklayan başkanlık kararnamesinin süresini 1 yıl uzattı.

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    Acil durum emrinin uzatılması, Huawei ve diğer Çinli telekomünikasyon şirketi ZTE'nin 2021'in Mayıs ayına kadar ABD'de telekomünikasyon ekipmanlarını satamayacağı anlamına geliyor. Hepsi bununla da sınırlı değil.

    Donald Trump, Huawei yasağını 1 yıl daha uzattı
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    Huawei geçici lisansla durumu idare etti

    Çinli devmlerin aynı zamanda, lisans ve yazılım sağlama konusunda Google ve ARM gibi şirketlerle iş birliği yapmaları da mümkün olmayacak. ABD'nin ticaret yasağı 2019'da yürürlüğe girmiş olsa da tam olarak uygulanmadı.

    Huawei hiç olmazsa mevcut cihazlarının yazılımını güncelleyebilmek için geçici lisans alarak durumu idare etmeye çalıştı. Ancak şirkete verilen geçici lisansın süresi 15 Mayıs'ta dolacak. Bu tarihten sonra uzatılıp uzatılmayacağı ise bilinmiyor.



    https://www.reuters.com/article/us-usa-trade-china-trump/trump-extends-order-on-u-s-telecom-supply-chain-security-until-2021-idUSKBN22P2KG Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    oly1786 (caner nebi) 1 gün
    Bir sürü irili ufaklı sorun var. bunlardan biri whatsup çalışıyor ama yedeklenmiyormuş. nasıl kullanacağız bu telefonu?
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    interwap (Volkan ) 1 gün oly1786
    Yedekleme Google Drive'a ise olmaması normal.
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    V4LKyR 1 gün
    15 Mayıs... yarın :)
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