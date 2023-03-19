Donald Trump'ın YouTube kanalı açıldı

Tam Boyutta Gör ABD’nin eski Başkanı Donald Trump’n sosyal medya hesapları birbir açılıyor. Facebook ve Twitter hesaplarının ardından YouTube hesabı açıldı. Başkanın 2024 seçimleri öncesinde YouTube’a video yüklemesinin yolu açıldı.

Donald Trump, Facebook ve Instagram’a geri dönüyor 1 ay önce eklendi

Trump'ın YouTube kanalı neden yasaklanmıştı?

YouTube, 6 Ocak 2021 tarihinde başkanlık seçim sonuçlarını bozmak isteyen bir grup tarafından ABD Kongre Binası’na düzenlenen saldırının ardından Donald Trump’ın kanalına video yüklenmesini engelledi. Meta ve Twitter’ın aksine YouTube, kanalın bazı videolarını sildi, tamamen yasaklama uygulamadı.

Trump, kendi sosyal ağ platformunda

Trump, yükleme kısıtlamasının kaldırılmasından beri YouTube’da yeni video paylaşmadı. Başkan, yasak ve diğer kısıtlamaları kaldıran Facebook, Instagram ve Twitter’da da uzun süredir aktif değil; kendi sosyal ağ platformu olan Truth Social’ı kullanmayı tercih ediyor.

Diğer kullanıcılarla eşit

YouTube, seçim öncesinde seçmenlerin büyük siyasi adaylardan eşit şekilde haber alması gerektiğini düşünüp böyle bir karar alındığını söylüyor. Trump’ın diğer kullanıcılarla aynı politikalara tabi olacağı da belirtildi.

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