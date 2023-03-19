Donald Trump'ın YouTube kanalı açıldı

- Trump'ın YouTube kanalı neden yasaklanmıştı?
- Trump, kendi sosyal ağ platformunda
- Diğer kullanıcılarla eşit
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Trump'ın YouTube kanalı neden yasaklanmıştı?
YouTube, 6 Ocak 2021 tarihinde başkanlık seçim sonuçlarını bozmak isteyen bir grup tarafından ABD Kongre Binası’na düzenlenen saldırının ardından Donald Trump’ın kanalına video yüklenmesini engelledi. Meta ve Twitter’ın aksine YouTube, kanalın bazı videolarını sildi, tamamen yasaklama uygulamadı.
Trump, kendi sosyal ağ platformunda
Trump, yükleme kısıtlamasının kaldırılmasından beri YouTube’da yeni video paylaşmadı. Başkan, yasak ve diğer kısıtlamaları kaldıran Facebook, Instagram ve Twitter’da da uzun süredir aktif değil; kendi sosyal ağ platformu olan Truth Social’ı kullanmayı tercih ediyor.
Diğer kullanıcılarla eşit
YouTube, seçim öncesinde seçmenlerin büyük siyasi adaylardan eşit şekilde haber alması gerektiğini düşünüp böyle bir karar alındığını söylüyor. Trump’ın diğer kullanıcılarla aynı politikalara tabi olacağı da belirtildi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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cam tavan hakkında bilgisi olan varmı.perde yok galiba yazın ssıkıntı olmazmı.???
tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın
sğlğn Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...
ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...
Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?
Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.
bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...
Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.
Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)