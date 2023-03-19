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    Anlık Bildirim

    Donald Trump'ın YouTube kanalı açıldı

    Donald Trump'ın sosyal ağ hesapları birbir açılıyor. Son olarak, Google, eski Amerika Başkanı'nın YouTube'a geri dönmesine izin verdi.                           
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    donald trump youtube kanalı açıldı Tam Boyutta Gör
    ABD’nin eski Başkanı Donald Trump’n sosyal medya hesapları birbir açılıyor. Facebook ve Twitter hesaplarının ardından YouTube hesabı açıldı. Başkanın 2024 seçimleri öncesinde YouTube’a video yüklemesinin yolu açıldı.

    Trump'ın YouTube kanalı neden yasaklanmıştı?

    YouTube, 6 Ocak 2021 tarihinde başkanlık seçim sonuçlarını bozmak isteyen bir grup tarafından ABD Kongre Binası’na düzenlenen saldırının ardından Donald Trump’ın kanalına video yüklenmesini engelledi. Meta ve Twitter’ın aksine YouTube, kanalın bazı videolarını sildi, tamamen yasaklama uygulamadı.

    Trump, kendi sosyal ağ platformunda

    Trump, yükleme kısıtlamasının kaldırılmasından beri YouTube’da yeni video paylaşmadı. Başkan, yasak ve diğer kısıtlamaları kaldıran Facebook, Instagram ve Twitter’da da uzun süredir aktif değil; kendi sosyal ağ platformu olan Truth Social’ı kullanmayı tercih ediyor.

    Diğer kullanıcılarla eşit

    YouTube, seçim öncesinde seçmenlerin büyük siyasi adaylardan eşit şekilde haber alması gerektiğini düşünüp böyle bir karar alındığını söylüyor. Trump’ın diğer kullanıcılarla aynı politikalara tabi olacağı da belirtildi.

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    Yerli otomobil Togg T10X'in fiyatı açıklandı

    G
    gunergani 2 saat önce

    cam tavan hakkında bilgisi olan varmı.perde yok galiba yazın ssıkıntı olmazmı.???

    F
    fehim71 1 gün önce

    tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın

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    ugah6aiw 2 gün önce

    sğlğn Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...

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    ugah6aiw 2 gün önce

    ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...

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    belen1998 3 gün önce

    Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?

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    belen1998 3 gün önce

    Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.

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    ugah6aiw 3 gün önce

    bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...

    P
    pskillercheto 4 gün önce

    Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.

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    alfa-x 4 gün önce

    Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)

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