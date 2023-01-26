Meta, Donald Trump’ın Facebook ve Instagram’a dönmesine izin verdi

Trump'ın Facebook ve Instagram yasağı sonlandı
Meta yayınladığı bir blog gönderisinde önümüzdeki birkaç hafta içerisinde Trump’un hesaplarının eski haline geri getirileceğini açıkladı. Ayrca Meta bir de uyarıda bulundu. Trump, Meta'nın içerik politikalarını bir kez daha ihlal ederse, "ihlalin ciddiyetine bağlı olarak" bir aydan iki yıla kadar değişen ek askıya alma işleminin yapılacağını bildirdi.
Çarşamba günkü duyurunun bir parçası olarak Meta, kurallarını açıkça ihlal etmeyen ancak Kongre Binası’nda gerçekleşen 6 Ocak olaylarına benzer şiddet içeren veya zararlı davranışları teşvik edebilecek içerikleri hesaba katacak şekilde politikalarını güncelledi. Bu tür içeriklerin Facebook ve Instagram’da paylaşılarak yayılmaması için gönderinin kısıtlanacağı söylendi.
Facebook, Instagram ve Twitter'dan yasaklandıktan bir yıldan fazla bir süre sonra Trump, Şubat 2022'de Truth Social adlı kendi sosyal medya platformunu kurmuştu. Trump bir kez daha ABD başkanlığı için aday olacağını açıkladığında bu yasakların kalkacağı gündeme gelmişti.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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sarı kula içemedikten sonra...
o kutuyu niyeyere attın lan, kim çıkaracak onu geri oraya şimdi ?