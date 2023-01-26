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    Meta, Donald Trump’ın Facebook ve Instagram’a dönmesine izin verdi

    Sosyal medya devi Meta, sahip olduğu Facebook ve Instagram’da iki yıl önce eski ABD başkanı Donald Trump’ın hesaplarını askıya almış ve Trump’ı bu platformlardan yasaklamıştı.
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    Donald Trump, Facebook ve Instagram’a geri dönüyor Tam Boyutta Gör
    Meta, bir süre önce eski ABD başkanı Donald Trump'ın Facebook ve Instagram'a geri dönmesine izin vereceğini duyurdu. Sosyal medya devi bundan iki yıl önce Trump’un platformlardaki hesaplarını askıya almış ve yasaklamıştı.

    Trump'ın Facebook ve Instagram yasağı sonlandı

    Meta yayınladığı bir blog gönderisinde önümüzdeki birkaç hafta içerisinde Trump’un hesaplarının eski haline geri getirileceğini açıkladı. Ayrca Meta bir de uyarıda bulundu. Trump, Meta'nın içerik politikalarını bir kez daha ihlal ederse, "ihlalin ciddiyetine bağlı olarak" bir aydan iki yıla kadar değişen ek askıya alma işleminin yapılacağını bildirdi.

    Çarşamba günkü duyurunun bir parçası olarak Meta, kurallarını açıkça ihlal etmeyen ancak Kongre Binası’nda gerçekleşen 6 Ocak olaylarına benzer şiddet içeren veya zararlı davranışları teşvik edebilecek içerikleri hesaba katacak şekilde politikalarını güncelledi. Bu tür içeriklerin Facebook ve Instagram’da paylaşılarak yayılmaması için gönderinin kısıtlanacağı söylendi.

    Facebook, Instagram ve Twitter'dan yasaklandıktan bir yıldan fazla bir süre sonra Trump, Şubat 2022'de Truth Social adlı kendi sosyal medya platformunu kurmuştu. Trump bir kez daha ABD başkanlığı için aday olacağını açıkladığında bu yasakların kalkacağı gündeme gelmişti.

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    donanimhabercom Instagram

    Atlas robot şantiyede çalıştı

    V
    vixx 7 saat önce

    sarı kula içemedikten sonra...

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    MaDMaxiBo 1 gün önce

    o kutuyu niyeyere attın lan, kim çıkaracak onu geri oraya şimdi ?

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