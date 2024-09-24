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    Telegram en büyük silahı olan gizliliği feda ediyor: IP adresleri kanun güçlerine verilecek

    Bugüne kadar kendisine yapılan problemli içeriklerin sansürlenmesi ya da problemli kullanıcılara ait bilgilerin sağlanması taleplerini göz ardı eden Telegram geri adım attı.
    Telegram Tam Boyutta Gör
    Geçtiğimiz ay en büyük iletişim platformlarından Telegram’ın kurucusu Pavel Durov’un Fransa’da göz altına alınması teknoloji dünyasına bomba gibi düşmüştü. Pavel Durov serbest bırakıldı ancak tavizler vererek.

    Telegram devletlerin kontrolüne mi girecek?

    Telegram platformunun sansür konusunda adım atmaması, kara para aklama ve dolandırıcılık gibi konularda önlem almaması devlet kurumlarının en büyük eleştirileri arasında yer alıyordu. Fransa kritik bir hamle yaparak Pavel Durov’u köşeye sıkıştırdı.

    Önce Pavel Durov’un Telegram’da özel sohbetlere moderasyon getirme talebini kabul ettiği gündeme gelmişti. Şimdi ise kanun güçlerine kullanıcıların IP adreslerinin ve telefon numaralarının verileceği açıklandı.

    Ayrıca arama sonuçlarında problemli içerikler de kaldırılacak. Yine Durov kullanıcılardan güvensiz ve kanun dışı içeriklerin moderasyon ekibine derhal bildirmesini talep etti. Böylece Telegram artık ağır bir kontrolün de altına girmiş oluyor. Diğer taraftan kullanıcıların uçtan uca şifrelenmiş mesajlarının kesinlikle kanun güçlerine verilmeyeceği ifade edilmiş.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    34savas34 2 gün önce

    Son derece farklı bir alet :D

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 hafta önce

    Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?

    Profil resmi
    Kings Never Die 1 hafta önce

    Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D

    Profil resmi
    ccguven 2 hafta önce

    Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.

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    karagece25 2 hafta önce

    çöp

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    onderweb 2 hafta önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

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    poopae2W 3 hafta önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

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    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

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