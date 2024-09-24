Telegram en büyük silahı olan gizliliği feda ediyor: IP adresleri kanun güçlerine verilecek

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Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz ay en büyük iletişim platformlarından Telegram’ın kurucusu Pavel Durov’un Fransa’da göz altına alınması teknoloji dünyasına bomba gibi düşmüştü. Pavel Durov serbest bırakıldı ancak tavizler vererek.

Telegram devletlerin kontrolüne mi girecek?

Telegram platformunun sansür konusunda adım atmaması, kara para aklama ve dolandırıcılık gibi konularda önlem almaması devlet kurumlarının en büyük eleştirileri arasında yer alıyordu. Fransa kritik bir hamle yaparak Pavel Durov’u köşeye sıkıştırdı.

Telegram geri adım attı: Özel sohbetlere moderasyon geliyor 2 hf. önce eklendi

Önce Pavel Durov’un Telegram’da özel sohbetlere moderasyon getirme talebini kabul ettiği gündeme gelmişti. Şimdi ise kanun güçlerine kullanıcıların IP adreslerinin ve telefon numaralarının verileceği açıklandı.

Ayrıca arama sonuçlarında problemli içerikler de kaldırılacak. Yine Durov kullanıcılardan güvensiz ve kanun dışı içeriklerin moderasyon ekibine derhal bildirmesini talep etti. Böylece Telegram artık ağır bir kontrolün de altına girmiş oluyor. Diğer taraftan kullanıcıların uçtan uca şifrelenmiş mesajlarının kesinlikle kanun güçlerine verilmeyeceği ifade edilmiş.

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