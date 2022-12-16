Sahte Donald Trump NFT koleksiyonuna dikkat!

Sahte Donald Trump NFT koleksiyonu
Twitter’da sanki Donald Trump resmi hesabından paylaşılmış gibi gösterilen bir mesaj, kullanıcıları Donald Trump NFT koleksiyonunu satın almaya teşvik ediyor. Trump’ın yüzünü farklı gövdelere entegre eden koleksiyon parça başı 99$ istiyor.
Koleksiyonun ilginç tarafı satılamaması yani kullanıcı bunu satın aldığında sonsuza kadar kendisinde kalıyor. Geliştiriciler kişinin duvarına asacağı bir portre gibi düşünmüşler. Her parça Trump ile ayrı bir etkinliğe katılım bileti için çekiliş hakkı veriyor. 45 tane satın alanlar ise Trump ile doğrudan yemek hakkı kazanıyor.
Donald Trump tarafından resmen doğrulanmamış bu sahte NFT koleksiyonu şimdiye kadar ne kadar sattı bilinmiyor. Bir yatırım aracı da olmayacağı için bu, tamamen boş bir görsele 100$ para ödemek anlamına geliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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virüs hasta etmez.insanı bitiren cehaleti korkuları ve aptallığıdır.
zaten bu insanoğluna bir şeyi göstermezsen inanmıyor , ilginç ki göstersen de 10 dakika şaşırıyor sonra yine unutuyor. Kısacası günümüz insanının %90dan fazlasına bir şey öğretmek imkansız, kafa almıyor. Pandeminin başında yabancı kaynaklar havada asılı kalan virüslerden bu hastalığın bulaştığını anlattı da durdu havalandırmak lazım dediler virüslerin hareket edip hava akımıyla yere inmesi lazım dediler , ülkede üniversite bitirenler bile bunu idrak edemedi hala kapalı ortamlarda kışın üşüyoruz ama napalım ya diyerek pencere açmaya direnç gösterdiler ve pencere açanlara deli gözünle baktılar.
Hadi bakalım şu ana kadar aldığımız virüslerle birliktemiyiz yani.
ow ye
kapağı kapat sifona bas basit...