Sahte Donald Trump NFT koleksiyonuna dikkat!

Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz günlerde Twitter hesabının engelinin kaldırılması hayranlarını epey sevindiren eski ABD başkanı Donald Trump şimdi bir sahtecilik olayına konu oldu. Donald Trump NFT koleksiyonu mağdurlarını bekliyor.

Sahte Donald Trump NFT koleksiyonu

Twitter’da sanki Donald Trump resmi hesabından paylaşılmış gibi gösterilen bir mesaj, kullanıcıları Donald Trump NFT koleksiyonunu satın almaya teşvik ediyor. Trump’ın yüzünü farklı gövdelere entegre eden koleksiyon parça başı 99$ istiyor.

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Koleksiyonun ilginç tarafı satılamaması yani kullanıcı bunu satın aldığında sonsuza kadar kendisinde kalıyor. Geliştiriciler kişinin duvarına asacağı bir portre gibi düşünmüşler. Her parça Trump ile ayrı bir etkinliğe katılım bileti için çekiliş hakkı veriyor. 45 tane satın alanlar ise Trump ile doğrudan yemek hakkı kazanıyor.

Donald Trump tarafından resmen doğrulanmamış bu sahte NFT koleksiyonu şimdiye kadar ne kadar sattı bilinmiyor. Bir yatırım aracı da olmayacağı için bu, tamamen boş bir görsele 100$ para ödemek anlamına geliyor.

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Donald Trump üzerinden NFT dolandırıcılığı