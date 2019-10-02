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    DonanımHaber yeni editör arıyor!

    DonanımHaber ailesine yeni yüzler arıyoruz. Teknoloji, popüler bilim, savunma sanayi veya popüler bilim kategorilerinde içerik oluşturmak isteyenlerin başvurularını bekliyoruz.
    1 hf.
    4,8b
    1
    29
    Oyunlar
    Yusuf Akbaş
    Yazar
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    DonanımHaber yeni editör arıyor!
    Tam Boyutta Gör

    1999 yılında yayın hayatında başlayan DonanımHaber ailesine yeni çalışma arkadaşları arıyoruz. Siz de DonanımHaber ailesine katılmak ve hazırladığınız içerikleri binlerce kişiye ulaştırmak istiyorsanız başvurunuzu bekliyoruz.

    Teknoloji, popüler bilim, savunma sanayi, kripto para vb. kategorilerde içerik oluşturacak yarı zamanlı çalışma arkadaşları arıyoruz. Başvuruda bulunmak için en az bir adet güncel haber yazısı yazmanızı ve kısaca kendinizden bahsetmenizi istiyoruz.  

    Yarı zamanlı olarak uzaktan çalışabilecek, Türkçeyi doğru ve etkili kullanabilen, akıcı yazım diline sahip, İngilizce bilen, araştırmacı, sorgulayıcı ve başvurduğu alana meraklı arkadaşlarımızın başvurularını aşağıdaki form üzerinden alacağız. Haber metninizi, formun ilgili alanına ekleyebilirsiniz. Başvurusu olumlu sonuçlanan kişilere mail yoluyla ulaşacağız.

    Başvuru Formu



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    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    mert1907 1 hf. en beğenilen
    Ekrem'i kovsanız aslında çoğu şey düzelir.
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    Antares 1 hf.
    Başvurusu olumlu sonuçlanan kişilere mail yoluyla ulaşacağız.

    Size özenle başvuru yapan kişilere seçilmeseler de nezaket gereği seçilemediniz teşekkür ederiz maili atmanız gerekli. Zor bir şey değil copy/paste. 5 dakikanızı almaz.
    Aynı şeyi mod başvurusunda da yaptınız. Başvuruyoruz mail gitti mi durum nedir alım bitti mi devam mı ediyor hiçbir haber yok. Genç modern insanlarsınız ve bir teknoloji şirketi yönetiyorsunuz bu tarz şeylere daha çok dikkat etmeniz gerekli. Bugün reddettiğiniz birisini yarın almak isteyebilirsiniz ama bu tavır hoş bir izlenim bırakmıyor.
    Başvurusu olumlu sonuçlanan kişilere mail yoluyla ulaşacağız. Size özenle başvuru yapan kişilere seçilmeseler de nezaket gereği seçilemediniz...
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    1 Yanıt Yanıtla +66
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    QuexSeeL 1 hf.
    Ekrem Ç. DH de ortak anonim hesaptır. Ne kadar polemik yapacak haber, makale varsa o hesaptan açarlar. Hem tık kazanırlar hem millet coşar hem de haberi yazanların asıl kimlikleri güvende kalır.
    Ekrem Ç. DH de ortak anonim hesaptır. Ne kadar polemik yapacak haber, makale varsa o hesaptan açarlar. Hem tık kazanırlar hem millet coşar hem de haberi yazanl...
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    Yanıtla +33
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    mehmehcik_71 6 gün
    Elon musk girse işe, yine de taşlanır, anlaşıldı!
    Yanıtla
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    por favor 1 hf.
    Ekrem sevilmiyorsa işini iyi yapıyor demektir.

    Yanıtla +2
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    kucukyenici 1 hf.
    DH: Döncez biz size! 😁
    Yanıtla
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    RaptorFX 1 hf.
    Bence isteyen direk başvursun. Ekrem bu işi yapıyorsa okuma yazma bilen herkes yapar.
    Yanıtla +1
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    Loneliest 1 hf.
    Maaştan konuşalım?
    Yanıtla
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    drjacob 1 hf.
    ekrem çember daralıyor
    Yanıtla +7
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    asenler 1 hf.
    Sayın Akbaş, "Türkçeyi doğru ve etkili kullanabilen" olsun istemiş ama kendi yazısına bakılacak olursa hiç istemese daha iyiymiş:
    mail yoluyla ulaşmayın bence, e-posta gönderin yeter!
    Yanıtla +8
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    No Smoking 1 hf.
    Her içerik başı ne kadar vereceksin ?
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    LGatakan 1 hf.
    Lütfen alacağınız editör dünya'dan bir haber olmasın. Bazı anasayfa haberleri 1 hafta sonra manşetten giriyor. Araştırmacı biri olsun. Bir de İngilizce'ye hakim olsun.
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    Veteran Eagle 1 hf. yeni yorumcu
    İngilizce anlıyorum ancak konuşamıyorum :(
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