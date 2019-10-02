DonanımHaber yeni editör arıyor!

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1999 yılında yayın hayatında başlayan DonanımHaber ailesine yeni çalışma arkadaşları arıyoruz. Siz de DonanımHaber ailesine katılmak ve hazırladığınız içerikleri binlerce kişiye ulaştırmak istiyorsanız başvurunuzu bekliyoruz.

Teknoloji, popüler bilim, savunma sanayi, kripto para vb. kategorilerde içerik oluşturacak yarı zamanlı çalışma arkadaşları arıyoruz. Başvuruda bulunmak için en az bir adet güncel haber yazısı yazmanızı ve kısaca kendinizden bahsetmenizi istiyoruz.

Yarı zamanlı olarak uzaktan çalışabilecek, Türkçeyi doğru ve etkili kullanabilen, akıcı yazım diline sahip, İngilizce bilen, araştırmacı, sorgulayıcı ve başvurduğu alana meraklı arkadaşlarımızın başvurularını aşağıdaki form üzerinden alacağız. Haber metninizi, formun ilgili alanına ekleyebilirsiniz. Başvurusu olumlu sonuçlanan kişilere mail yoluyla ulaşacağız.

Başvuru Formu