DonanımHaber yeni editör arıyor!

1999 yılında yayın hayatında başlayan DonanımHaber ailesine yeni çalışma arkadaşları arıyoruz. Siz de DonanımHaber ailesine katılmak ve hazırladığınız içerikleri binlerce kişiye ulaştırmak istiyorsanız başvurunuzu bekliyoruz.
Teknoloji, popüler bilim, savunma sanayi, kripto para vb. kategorilerde içerik oluşturacak yarı zamanlı çalışma arkadaşları arıyoruz. Başvuruda bulunmak için en az bir adet güncel haber yazısı yazmanızı ve kısaca kendinizden bahsetmenizi istiyoruz.
Yarı zamanlı olarak uzaktan çalışabilecek, Türkçeyi doğru ve etkili kullanabilen, akıcı yazım diline sahip, İngilizce bilen, araştırmacı, sorgulayıcı ve başvurduğu alana meraklı arkadaşlarımızın başvurularını aşağıdaki form üzerinden alacağız. Haber metninizi, formun ilgili alanına ekleyebilirsiniz. Başvurusu olumlu sonuçlanan kişilere mail yoluyla ulaşacağız.
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Size özenle başvuru yapan kişilere seçilmeseler de nezaket gereği seçilemediniz teşekkür ederiz maili atmanız gerekli. Zor bir şey değil copy/paste. 5 dakikanızı almaz.
Aynı şeyi mod başvurusunda da yaptınız. Başvuruyoruz mail gitti mi durum nedir alım bitti mi devam mı ediyor hiçbir haber yok. Genç modern insanlarsınız ve bir teknoloji şirketi yönetiyorsunuz bu tarz şeylere daha çok dikkat etmeniz gerekli. Bugün reddettiğiniz birisini yarın almak isteyebilirsiniz ama bu tavır hoş bir izlenim bırakmıyor.