Dönüm noktası: James Webb Teleskopu neredeyse Dünya büyüklüğünde ilk ötegezegenini buldu

Dünya ile neredeyse aynı büyüklükte
LHS 475 b ötegezegeni Dünya ile neredeyse tamamen aynı çapa sahip. Dünya'nın kendisinin yüzde 99'u kadar olan bu yeni gezegen kozmik ölçekte çok yakın olan sadece 41 ışıkyılı uzaklıkta bulunuyor. Keşfedilen gezegenin ilk emareleri ise NASA'nın Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS) verileriyle ortaya çıkarıldı. Sonrasında ise ekipler daha detaylı bir inceleme için kırmızı cüce yıldız LHS 475’in etrafını incelemeye başladı. Webb teleskopu ötegezegeni NIRSpec aracını kullanarak gözlemledi. Yapılan gözlem şimdilik verilerden oluşuyor zira NIRSpec, gezegenin kendi yıldızının önünden geçtiği sıralarda değişen kızılötesi verilerini kullanıyor.
Araştırmayı yöneten Johns Hopkins Üniversitesi Uygulamalı Fizik Laboratuvarı'ndan Jacob Lustig-Yaeger yaptığı açıklamada, "Gezegenin orada olduğuna şüphe yok. Webb'in bozulmamış verileri bunu doğruluyor" dedi.
Kendi yıldızına çok yakın
Öngörülere göre gezegenin bir atmosferinin olmayabileceğinden ya da yüzde 100 karbondioksit içerebileceğinden söz ediliyor. Dolayısıyla böyle bir atmosfer insanlar için LHS 475 b’yi yaşanabilir bir gezegen yapmıyor. Öte yandan keşfedilen gezegen kendi yıldızına çok yakın bir yörüngede bulunuyor ve muhtemelen Dünya’dan birkaç yüz derece daha sıcak. Bununla birlikte, ekibin yardımcı lideri Kevin Stevenson'a göre, bulgu Webb için önemli bir kilometre taşını temsil ediyor ve bu, "Yapacağı birçok keşfin yalnızca ilki” konumunda.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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yav arkadaşlar cami yapsınlar cami..bizim camilere ihtiyacımız var..taksitlere değil..