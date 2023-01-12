Dönüm noktası: James Webb Teleskopu neredeyse Dünya büyüklüğünde ilk ötegezegenini buldu

Tam Boyutta Gör James Webb Uzay Teleskobu, ilk altı aylık çalışmasından görsel olarak çarpıcı bilimsel olarak ise muhteşem sonuçlar elde etmişti ve şimdi bir başka kilometre taşını daha geride bırakıyor: LHS 475 b adlı ilk ötegezegen keşfi.

Dünya ile neredeyse aynı büyüklükte

LHS 475 b ötegezegeni Dünya ile neredeyse tamamen aynı çapa sahip. Dünya'nın kendisinin yüzde 99'u kadar olan bu yeni gezegen kozmik ölçekte çok yakın olan sadece 41 ışıkyılı uzaklıkta bulunuyor. Keşfedilen gezegenin ilk emareleri ise NASA'nın Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS) verileriyle ortaya çıkarıldı. Sonrasında ise ekipler daha detaylı bir inceleme için kırmızı cüce yıldız LHS 475’in etrafını incelemeye başladı. Webb teleskopu ötegezegeni NIRSpec aracını kullanarak gözlemledi. Yapılan gözlem şimdilik verilerden oluşuyor zira NIRSpec, gezegenin kendi yıldızının önünden geçtiği sıralarda değişen kızılötesi verilerini kullanıyor.

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Araştırmayı yöneten Johns Hopkins Üniversitesi Uygulamalı Fizik Laboratuvarı'ndan Jacob Lustig-Yaeger yaptığı açıklamada, "Gezegenin orada olduğuna şüphe yok. Webb'in bozulmamış verileri bunu doğruluyor" dedi.

Kendi yıldızına çok yakın

Tam Boyutta Gör Uzay ajansının belirttiği gibi, bugün faaliyette olan teleskoplar arasında (hem karasal hem de yörüngesel), yalnızca JWST, Dünya büyüklüğündeki ötegezegenlerin atmosferlerini doğru bir şekilde karakterize etme yeteneğine sahip. Bilim insanları gezegenden gelen spektrumu analiz ederek bu kayalık gezegenin varsa, ne tür bir atmosfere sahip olduğunu belirlemeye çalışıyor.

Öngörülere göre gezegenin bir atmosferinin olmayabileceğinden ya da yüzde 100 karbondioksit içerebileceğinden söz ediliyor. Dolayısıyla böyle bir atmosfer insanlar için LHS 475 b’yi yaşanabilir bir gezegen yapmıyor. Öte yandan keşfedilen gezegen kendi yıldızına çok yakın bir yörüngede bulunuyor ve muhtemelen Dünya’dan birkaç yüz derece daha sıcak. Bununla birlikte, ekibin yardımcı lideri Kevin Stevenson'a göre, bulgu Webb için önemli bir kilometre taşını temsil ediyor ve bu, "Yapacağı birçok keşfin yalnızca ilki” konumunda.

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Dönüm noktası: James Webb Teleskopu ilk ötegezegenini buldu