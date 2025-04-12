Doogee dünyanın ilk AMOLED arka ekranlı ve dayanıklılık odaklı telefonunu duyurdu

Doogee S200 Plus özellikleri ve fiyatı
- 6.72 inçlik Full HD+ IPS ekran
- 1.32MP AMOLED arka ekran
- 4nm Dimensity D7300 yonga seti
- 12GB RAM (20GB sanal)
- 512GB depolama
- 100MP+2MP arka kamera
- 20MP gece görüş sensörü
- 32MP ön kamera
- 10100mAh batarya
- 33W hızlı şarj, 18W tersine şarj
- IP68, IP69K ve MIL-STD-810H sertifikaları
- 529$
Doogee S200 Plus akıllı telefon modeli AMOLED bir arka bilgi ekranına sahip. Bu ekrandan pek çok bilgi görüntülenirken ayrıca çağrı cevaplama, YouTube izleme, kamera kontrolü, müzik kontrolü gibi fonksiyonlar da yerine getiriliyor.
Ana ekran IPS olsa da 120Hz tazeleme hızı ile desteklenmiş. Gece görüş imkânı sunan kamera dizilimi yapay zekâ ile güçlendirilirken, batarya ise günlerce kullanım süresi sunuyor. Haliyle bu özellikler kasayı oldukça kalınlaştırıyor. Doogee S200 Plus akıllı telefon modeli Çin ve İtalya’da satışa sunuldu.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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