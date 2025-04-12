Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Doogee dünyanın ilk AMOLED arka ekranlı ve dayanıklılık odaklı telefonunu duyurdu

    Doogee S200 Plus adıbdaki dayanıklılık odaklı akıllı telefon modeli, arka kısımdaki AMOLED ekranı ile kullanıcılara kolaylık sunarken rekabette de öne çıkıyor.  
    Doogee S200 Plus Tam Boyutta Gör
    Çinli akıllı telefon üreticilerinin şovu hız kesmiyor. Geçtiğimiz günlerde dünyanın ilk çift ekranlı ve dayanıklılık odaklı akıllı telefonunu tanıtan Ulefone firmasının ardından Doogee de ilk AMOLED arka ekranlı telefonunu duyurdu. 

    Doogee S200 Plus özellikleri ve fiyatı

    • 6.72 inçlik Full HD+ IPS ekran
    • 1.32MP AMOLED arka ekran
    • 4nm Dimensity D7300 yonga seti
    • 12GB RAM (20GB sanal)
    • 512GB depolama
    • 100MP+2MP arka kamera
    • 20MP gece görüş sensörü
    • 32MP ön kamera
    • 10100mAh batarya
    • 33W hızlı şarj, 18W tersine şarj
    • IP68, IP69K ve MIL-STD-810H sertifikaları
    • 529$

    Doogee S200 Plus akıllı telefon modeli AMOLED bir arka bilgi ekranına sahip. Bu ekrandan pek çok bilgi görüntülenirken ayrıca çağrı cevaplama, YouTube izleme, kamera kontrolü, müzik kontrolü gibi fonksiyonlar da yerine getiriliyor. 

    Ana ekran IPS olsa da 120Hz tazeleme hızı ile desteklenmiş. Gece görüş imkânı sunan kamera dizilimi yapay zekâ ile güçlendirilirken, batarya ise günlerce kullanım süresi sunuyor. Haliyle bu özellikler kasayı oldukça kalınlaştırıyor. Doogee S200 Plus akıllı telefon modeli Çin ve İtalya’da satışa sunuldu. 

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Binilebilir robot at: Kawasaki Corleo

    V
    vixx 23 saat önce

    atlama butonu mu var yoksa AI'mı kontrol ediyor? İlginç

    M
    moffaka 2 gün önce

    Bunlar zamanla Apple fiyatına araba verir

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    sol tarafa yatınca kalp ağrısı lav taşlı mangal yorumları minoxil forte 5 durduk yere airbag lambası yandı insanlar bizi aynadaki gibi mi görür

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    Redmi Note 14 Pro
    Redmi Note 14 Pro
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Laptoplar
    Acer TravelMate P2
    Acer TravelMate P2
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum