Doogee dünyanın ilk AMOLED arka ekranlı ve dayanıklılık odaklı telefonunu duyurdu

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Tam Boyutta Gör Çinli akıllı telefon üreticilerinin şovu hız kesmiyor. Geçtiğimiz günlerde dünyanın ilk çift ekranlı ve dayanıklılık odaklı akıllı telefonunu tanıtan Ulefone firmasının ardından Doogee de ilk AMOLED arka ekranlı telefonunu duyurdu.

Doogee S200 Plus özellikleri ve fiyatı

6.72 inçlik Full HD+ IPS ekran

1.32MP AMOLED arka ekran

4nm Dimensity D7300 yonga seti

12GB RAM (20GB sanal)

512GB depolama

100MP+2MP arka kamera

20MP gece görüş sensörü

32MP ön kamera

10100mAh batarya

33W hızlı şarj, 18W tersine şarj

IP68, IP69K ve MIL-STD-810H sertifikaları

529$

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Doogee S200 Plus akıllı telefon modeli AMOLED bir arka bilgi ekranına sahip. Bu ekrandan pek çok bilgi görüntülenirken ayrıca çağrı cevaplama, YouTube izleme, kamera kontrolü, müzik kontrolü gibi fonksiyonlar da yerine getiriliyor.

Ana ekran IPS olsa da 120Hz tazeleme hızı ile desteklenmiş. Gece görüş imkânı sunan kamera dizilimi yapay zekâ ile güçlendirilirken, batarya ise günlerce kullanım süresi sunuyor. Haliyle bu özellikler kasayı oldukça kalınlaştırıyor. Doogee S200 Plus akıllı telefon modeli Çin ve İtalya’da satışa sunuldu.

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Doogee S200 Plus tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı