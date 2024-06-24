Doogee V40 Pro optik yakınlaştırma ve DogeeAI ile geliyor

Doogee V40 Pro neler sunuyor?
Doogee V40 Pro modeli 6.78 inçlik IPS ekranda Full HD+ çözünürlük sunuyor. IP68 ve MIL-STD-810H darbe standardı ile dayanıklılık sağlanmış. Dimensity 7300 yonga seti ile güçlendirilen telefon 16GB RAM ve 512GB depolama sunuyor. 8680mAH batarya 33W hızlı şarj ile geliyor.
Cihazın kamerası 200MP ana sensör barındırırken 20MP gece görüş sensörü de eklenmiş. 8MP telefoto sensör ise 3x optik yakınlaştırma yapabiliyor. Sistem toplamda 30x dijital yakınlaştırmaya ulaşıyor.
Diğer bir yenilik ise Doogee AI dijital asistan. Devrimsel olarak nitelenen Doogee AI paketinde çağrı kaydı ve anlık metne dönüştürüp tercüme etme, bir metni farklı içeriklere uygun olarak yeniden yazıya dökme gibi özellikler yer alıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.