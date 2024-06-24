Doogee V40 Pro optik yakınlaştırma ve DogeeAI ile geliyor

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Tam Boyutta Gör Bugüne kadar dayanıklılığa önem veren akıllı telefonların pek çok özellikte kısıntıya gittiğini görüyoruz. Doogee markası ise tüketiciye eksiklik hissetmedikleri dayanıklılık odaklı bir akıllı telefon hazırladı.

Doogee V40 Pro neler sunuyor?

Doogee V40 Pro modeli 6.78 inçlik IPS ekranda Full HD+ çözünürlük sunuyor. IP68 ve MIL-STD-810H darbe standardı ile dayanıklılık sağlanmış. Dimensity 7300 yonga seti ile güçlendirilen telefon 16GB RAM ve 512GB depolama sunuyor. 8680mAH batarya 33W hızlı şarj ile geliyor.

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Cihazın kamerası 200MP ana sensör barındırırken 20MP gece görüş sensörü de eklenmiş. 8MP telefoto sensör ise 3x optik yakınlaştırma yapabiliyor. Sistem toplamda 30x dijital yakınlaştırmaya ulaşıyor.

Diğer bir yenilik ise Doogee AI dijital asistan. Devrimsel olarak nitelenen Doogee AI paketinde çağrı kaydı ve anlık metne dönüştürüp tercüme etme, bir metni farklı içeriklere uygun olarak yeniden yazıya dökme gibi özellikler yer alıyor.

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