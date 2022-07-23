Pil canavarı DOOGEE S89 Pro tanıtıldı: Batman teması ile dayanıklılığı birleştiriyor

Çin merkezli akıllı telefon üreticisi DOOGEE, sağlamlık ve yüksek pil süresini Batman temasıyla birleştiren DOOGEE S89 Pro modelini duyurdu. Yeni telefon özel bir indirimle kullanıcılara sunulacak.

Doogee S89 Pro neler sunuyor?

Şirketin açıklamalarına göre dayanıklılığı ile ön plana çıkan DOGEE S89 Pro, MIL-STD-810H ABD askeri standardı, IP68 su geçirmezlik, IP69K yüksek sıcaklık ve basınç direnci sertifikaları ile üst düzey bir koruma sunacak. Bununla birlikte gücünü Mediatek Helio P90 platformundan alan yeni telefon, 6,3 inç LCD FHD+ ekran, 65W kablolu, 15W kablosuz şarjı destekleyen 12.000 mAh batarya ile gelecek.

Kamera tarafında ise 64 MP ana, 20 MP gece, 8 MP makro/geniş açı ve 16MP selfie sensörlerine ev sahipliği yapan DOGEE S89 Pro, kutudan çıktığı haliyle Android 12 işletim sistemi NFC ve 4G desteği ile geliyor. Ayrıca dikkat çeken diğer detaylar arasında özelleştirilebilir bir yan düğme ve Batman temalı bir arayüz ve arka ışıklandırma yer alıyor.

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8GB Bellek ve 256GB depolama seçeneği ile 25 Temmuz'dan itibaren AliExpress üzerinden satışa sunulacak DOGEE S89 Pro, 29 Temmuz'a kadar özel bir indirimle 239,99 dolar fiyat etiketi ile kullanıcılara sunulacak.

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