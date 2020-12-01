Doom Eternal'ın Xbox Game Pass PC'ye ne zaman dahil olacağı açıklandı

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Bildiğiniz gibi Microsoft'un PC ve Xbox oyuncuları için sunduğu Xbox Game Pass sistemine aylık olarak abone oluyorsunuz ve servisin geniş kütüphanesindeki her oyuna erişim kazanıyorsunuz. Bu sistemin konsol versiyonuna geçtiğimiz ay önemli bir oyun eklenmişti: Doom Eternal.

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Bu yılın önemli oyunlarından biri olan ve Yılın Oyunu ödüllerinde de adaylığı bulunan Doom Eternal geçtiğimiz ay Xbox Game Pass konsola eklenmişti. Şimdi de PC Game Pass'e ne zaman ekleneceği açıklandı. Doom Eternal, 2 gün sonra yani 3 Aralık 2020'de Xbox Game Pass PC kullanıcılarının erişimine açılacak.

Yayıncılığını Bethesda'nın yaptığı, geliştiriciliğini ise id Software'in yaptığı Doom Eternal'ın PC üzerindeki normal fiyatı 199,00 TL ancak şu anda Sonbahar İndirimleri altında Steam'de 65,67 TL'ye satılıyor.

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