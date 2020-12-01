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    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Doom Eternal'ın Xbox Game Pass PC'ye ne zaman dahil olacağı açıklandı

    Microsoft'un oyuncular sunmuş olduğu en iyi hizmetlerden biri olan Xbox Game Pass'in PC versiyonuna eklenecek olan Doom Eternal'ın tarihi açıklandı.
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    Oyunlar
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    Özgür Eroğlu
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    Doom Eternal'ın Xbox Game Pass PC'ye ne zaman dahil olacağı açıklandı
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    Bildiğiniz gibi Microsoft'un PC ve Xbox oyuncuları için sunduğu Xbox Game Pass sistemine aylık olarak abone oluyorsunuz ve servisin geniş kütüphanesindeki her oyuna erişim kazanıyorsunuz. Bu sistemin konsol versiyonuna geçtiğimiz ay önemli bir oyun eklenmişti: Doom Eternal.

    Ayrıca Bkz. "Geçtiğimiz yılın sevilen oyunu Control, Aralık’ta Xbox Game Pass’e gelebilir"

    Bu yılın önemli oyunlarından biri olan ve Yılın Oyunu ödüllerinde de adaylığı bulunan Doom Eternal geçtiğimiz ay Xbox Game Pass konsola eklenmişti. Şimdi de PC Game Pass'e ne zaman ekleneceği açıklandı. Doom Eternal, 2 gün sonra yani 3 Aralık 2020'de Xbox Game Pass PC kullanıcılarının erişimine açılacak.

    Yayıncılığını Bethesda'nın yaptığı, geliştiriciliğini ise id Software'in yaptığı Doom Eternal'ın PC üzerindeki normal fiyatı 199,00 TL ancak şu anda Sonbahar İndirimleri altında Steam'de 65,67 TL'ye satılıyor.



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    Turk.Navy (Ferhat BETİN) 2 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Bethesdayı alınca bütün oyunlar eklenecek zaten gamepass
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    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    Turk.Navy (Ferhat BETİN) 2 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Bethesdayı alınca bütün oyunlar eklenecek zaten gamepass
    Yanıtla +4
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
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