Doom Eternal yönetmeni anlatılacak daha fazla Doom hikayesinin olduğunu söyledi

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Yayıncılığını Bethesda Softworks'ün yaptığı, geliştiriciliğini ise id Software'in yaptığı 2020 yılının en iyi oyunlarından biri olarak görülen Doom serisinin son oyunu Doom Eternal'ın yönetmeni serinin hayranları için güzel bir haber verdi.

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Geçtiğimiz saatlerde Doom Eternal'ın yönetmeni Hugo Martin, Polygon ile bir röportaja katıldı ve orada Doom'un geleceği hakkında konuştu. Geçtiğimiz günlerde yayınlanan Doom Eternal DLC'si Doom Eternal: The Ancient Gods Part II, 2016'da başlayan Doom Slayer hikayesini sonlandırıyor. Bu da ister istemez oyuncuların aklına "Acaba seri Doom'a veda mı ediyoruz?" sorusunu getirdi.

Ancak röportaj esnasında yönetmen Hugo Martin açık bir şekilde daha fazlasının gelceğini söyledi. Hugo Martin, "Bu DLC, 2016'da başlayan Doom serisinin sonu olsa da bu zamana kadar Doom'u devam ettirebilecek birçok yol oluşturduk. Doom Slayer ile ilgili anlatacak daha çok hikaye var." yorumunda bulundu.

2016'da başlayan Doom da geçtiğimiz yıl yayınlanan Doom Eternal da oyuncular tarafından bir hayli sevilen oyunlar olmuştu. Sanıyoruz ki herkes serinin devam etmesini istiyordur.

https://www.pcgamer.com/doom-has-more-stories-to-tell-doom-eternal-director-says/

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