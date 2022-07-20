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    Doom'un yaratıcısı yeni bir oyun üzerinde çalıştığını duyurdu

    Oyun tasarımcıları John Romero ve Brenda Romero tarafından kurulan bağımsız bir İrlanda stüdyosu olan Romero Games yeni bir FPS oyunu geliştiriyor.              
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    Doom'un yaratıcısı yeni bir oyun üzerinde çalıştığını duyurdu
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    John Romero boş durmuyor. Oyun sektörünün emektarı, stüdyosu Romero Games'in yeni bir oyun oluşturmaya başlayacağını duyurdu. Unreal Engine 5'te geliştirilen oyun FPS (birinci şahıs nişancı) türünde olacak.

    Sadece FPS oyunları geliştirecek

    John Romero Studio tarafından geliştirilecek olan FPS oyunu herhangi bir franchise'a ait olmayacak şekilde tamamen yeni olacak. Romero, projeyi kısmen finanse edecek olan henüz duyurulmamış bazı yayıncılarla şimdiden bir anlaşmaya varmış durumda. Oyun tasarımcısı ayrıca gelecekte stüdyosunun sadece FPS oyunları yaratacağını söyledi.

    John Romero'nun son projesinin son derece başarısız olduğunu hatırlatmakta fayda var. Ekonomik ve taktiksel strateji oyunu olan Empire of Sin o kadar vasat çıktı ki Steam'de sadece %49 kullanıcı oyu aldı ve bu standartlarına göre çok düşük bir puan. Oyun büyük ölçekli iyileştirmeler gerektiriyordu, ancak durumu düzeltmeyen yalnızca birkaç küçük yama aldı.

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    Araçların ayağına giden: Şarj robotu

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    TheJudgé 26 dakika önce

    Arabanın powerbankı var lan ,yakında aracın yanına power bank takıp gezicez iphone sahipleri gibi

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    billy brown 10 saat önce

    editörlük eskidendi. şimdi basın yayın işi bu sitelere düşmüş. yazık.

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    juanmata09 6 gün önce

    Fotoğrafta 5g yazanda 2 kamera var açıklamada 3 kamera olduğu belirtiliyor. Editörlük ölmüş

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