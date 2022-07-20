Doom'un yaratıcısı yeni bir oyun üzerinde çalıştığını duyurdu

John Romero boş durmuyor. Oyun sektörünün emektarı, stüdyosu Romero Games'in yeni bir oyun oluşturmaya başlayacağını duyurdu. Unreal Engine 5'te geliştirilen oyun FPS (birinci şahıs nişancı) türünde olacak.
Sadece FPS oyunları geliştirecek
John Romero Studio tarafından geliştirilecek olan FPS oyunu herhangi bir franchise'a ait olmayacak şekilde tamamen yeni olacak. Romero, projeyi kısmen finanse edecek olan henüz duyurulmamış bazı yayıncılarla şimdiden bir anlaşmaya varmış durumda. Oyun tasarımcısı ayrıca gelecekte stüdyosunun sadece FPS oyunları yaratacağını söyledi.
John Romero'nun son projesinin son derece başarısız olduğunu hatırlatmakta fayda var. Ekonomik ve taktiksel strateji oyunu olan Empire of Sin o kadar vasat çıktı ki Steam'de sadece %49 kullanıcı oyu aldı ve bu standartlarına göre çok düşük bir puan. Oyun büyük ölçekli iyileştirmeler gerektiriyordu, ancak durumu düzeltmeyen yalnızca birkaç küçük yama aldı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Arabanın powerbankı var lan ,yakında aracın yanına power bank takıp gezicez iphone sahipleri gibi
editörlük eskidendi. şimdi basın yayın işi bu sitelere düşmüş. yazık.
Fotoğrafta 5g yazanda 2 kamera var açıklamada 3 kamera olduğu belirtiliyor. Editörlük ölmüş