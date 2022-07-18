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    Elon Musk duyurdu: Tesla otomobillere Steam desteği geliyor

    Tesla'nın patronu Elon Musk, şirketin Steam entegrasyonunda ilerleme kaydettiğini ve muhtemelen önümüzdeki ay bir demo görebileceğimizi söyledi.                 
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    Elon Musk duyurdu: Tesla otomobillere Steam desteği geliyor
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    Elektrikli otomoil üreticisi Tesla'nın CEO'su Elon Musk, Tesla elektrikli araçlardaki yerleşik bilgisayarların Steam oyun platformunu destekleyeceğini söyledi. Bu işlevin bir demosu muhtemelen önümüzdeki ay gösterilecek.

    Şu anda Tesla, platform oyunları Cuphead, Sonic the Hedgehog 1 ve Tesla Arcade'de bulunan diğer oyunları çalıştırabiliyor. Ancak Steam entegrasyonu ile mevcut oyunların listesi önemli ölçüde genişleyecek. Ancak Tesla versiyonunun dijital mağazadan satın alınıp alınmayacağı bilinmiyor ve elektrikli otomobil sahiplerine sunulan oyunların listesi de belli değil.

    Geçen yıl Musk , AMD işlemci ve AMD RDNA 2 desteğiyle donatılmış Tesla Model X ve S bilgisayarları için Cyberpunk 2077 ve Witcher 3 desteği sözü vermişti. Şubat ayında ise ünlü girişimci, şirketin Steam'i Tesla sistemine entegre etmeye çalıştığını açıkladı. Geçen yılın Aralık ayının başlarında Tesla, sürüş sırasında elektrikli bir otomobilin yerleşik bilgisayarında oyun çalıştırabildiği için eleştirilmişti. Çünkü daha önce şirket, oyunların yalnızca park modunda kullanılabileceğini açıklamıştı.

    Elon Musk için araç içi eğlence sistemi önemli

    Aralık ayının ikinci yarısında Tesla, hareket halindeki bir elektrikli otomobilde oyun çalıştırma yeteneğini sınırladı ve Passenger Play işlevini engelleyen bir yazılım güncellemesi yayınlayacağına söz verdi. ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi ise benzer bir sorunu 580.000 Tesla elektrikli otomobilde tespit ettiğini açıkladı.

    Elon Musk duyurdu: Tesla otomobillere Steam desteği geliyor
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    Musk, otomobiller kendi kendini sürmeye başladığı dönemde, araç içinde eğlencenin kritik bir konu olacağına inanıyor. Zira, Tesla'nın Seattle merkezli Tesla Arcade platformunda çalışan bir yazılım mühendisleri ekibi var. Şirket, Austin'de de benzer bir bölüm kuruyor. Üretici, oyunları Tesla Arcade'e taşımak için bir dizi video oyun stüdyosu ile ortaklık kurmuş durumda.

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    juanmata09 4 gün önce

    Fotoğrafta 5g yazanda 2 kamera var açıklamada 3 kamera olduğu belirtiliyor. Editörlük ölmüş

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