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    Dört günlük sokağa çıkma yasağının detayları belli oldu

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün duyurduğu; 16,17, 18 ve 19 Mayıs tarihlerini kapsayan sokağa çıkma yasağıyla ilgili bugün tüm valiliklere genelge gönderildi. İşte genelgede yer alan bilgiler:
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Dört günlük sokağa çıkma yasağının detayları belli oldu
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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünkü konuşmasında 16, 17, 18 ve 19 Mayıs tarihlerinde sokağa çıkma yasağı uygulanacağını duyurmuştu. Bugün valiliklere gönderilen genelge ile kısıtlamanın detayları belli oldu.

    Yasak hangi illeri kapsıyor?

    Genelge kapsamında, 15 Mayıs saat 24.00 ile 19 Mayıs saat 24.00 arasında büyükşehir statüsündeki Ankara, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Sakarya, Samsun ve Van ile Zonguldak olmak üzere toplam 15 il sınırları içerisinde bulunan vatandaşların sokağa çıkmaları kısıtlandı.

    Market ve bakkallar açık olacak mı?

    Sokağa çıkma yasağının günlük hayata etkisini en az düzeyde tutmak için market, bakkal, manav ve kasaplar sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde 15 Mayıs Cuma günü saat 23.00’e kadar faaliyetlerine devam edebilecek. Sokağa çıkma yasağının olduğu 16 Mayıs Cumartesi ve 17 Mayıs Pazar günleri market, manav, bakkal, kasaplar ve online satış yapan işletmeler de kapalı olacak.

    Kısıtlamanın olduğu 18 Mayıs Pazartesi ve 19 Mayıs Salı günleri marketler, bakkallar, manavlar ve kasaplar 10.00 ile 16.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek. Vatandaşlar (65 yaş ve üzeri ile 20 yaş ve altında bulunanlar hariç) zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak (engelli vatandaşlar hariç) şartıyla ikametlerine en yakın market, bakkal, manav ve kasaplara gidebilecek. Aynı saatler arasında bu işletmeler evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabilecek.

    İlginizi Çekebilir Avatar 16 - 19 Mayıs tarihleri arasında dört günlük sokağa çıkma yasağı uygulanacak

    Ayrıca Bkz. "Pegasus uçmayı planladığı tarihi açıkladı"

    17 Mayıs Pazar günü 11.00 ile 15.00 saatleri arasında yürüme mesafesiyle sınırlı olmak, sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşlar ve ihtiyaç duyulan hallerde refakatçileri de sokağa çıkabilecek.

    Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu 16 ve 17 Mayıs günleri gazete dağıtımı, gazete şirketlerinin ring halinde çalışacak dağıtım araçları, belirlenen içme suyu dağıtım bayileri ve Vefa Sosyal Destek Birimleri aracılığıyla yapılacak. Gazete dağıtımı evlere servis şeklinde yapılacak. 18 Mayıs Pazartesi ve 19 Mayıs Salı günü gazete dağıtımı/satışı marketler ve bakkallar aracılığı ile yapılacak.

    16 Mayıs Cumartesi, 17 Mayıs Pazar, 18 Mayıs Pazartesi ve 19 Mayıs Salı günleri ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri, ayrıca tatlı üretiminin yapıldığı/satıldığı iş yerleri açık olacak. (Bu iş yerlerinde sadece ekmek, unlu mamul ve tatlı satışı yapılabilecek.)

    Kısıtlamanın olduğu günlerde vatandaşların dışarı çıkamadığı saatlerde tatlı satışı yapan iş yerleri sadece eve/adrese servis şeklinde satış yapabilecek.

    Ramazan ayı münasebetiyle sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu 4 günde sadece evlere paket servis şeklinde hizmet sunmak üzere lokanta ve restoran tarzı iş yerleri, ilaç, tıbbi cihaz, tıbbi maske ve dezenfektan üretimi, nakliyesi ve satışına ilişkin faaliyetleri yürüten iş yerleri açık olabilecek.

    İstisna kapsamında olan kişiler

    Geçtiğimiz haftalarda olduğu gibi kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşları, eczaneler, veteriner klinikleri ve hayvan hastaneleri, havalimanları, limanlar, sınır kapıları, gümrükler, karayolları, huzurevleri, yaşlı bakım evleri, rehabilitasyon merkezleri, içme suyu, gazete ve mutfak tüpü dağıtımını yapan şirketler, hayvancılık ve tarımsal faaliyet yapanlar, yurt içi ve dışı taşımacılık yapanlar, oteller, gazete, radyo ve televizyon kuruluşları ile gazete basım matbaaları yasaktan muaf olacak. Bu işletme, kurumlarda çalışanlar sokağa çıkabilecek.



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    labtek38 3 gün
    3 gün sonra da bayram başlıyor zaten. Onunla birleşseydi. Bayram hakkında bir açıklama oldu mu? Takip etmedim.
    1 Yanıt Yanıtla +6
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    balcis 3 gün
    4 günlük sokağa çıkma yasağını 3 gün daha ekleyerek 9 günlük yasağa mı bağlasınlar? iyi ki sizin gibi düşünmemişler insanlar o kadar sürelik ihtiyaçlarını karşılamak için birbirini ezer.
    4 günlük sokağa çıkma yasağını 3 gün daha ekleyerek 9 günlük yasağa mı bağlasınlar? iyi ki sizin gibi düşünmemişler insanlar o kadar sürelik ihtiyaçlarını karşı...
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    2 Yanıt Yanıtla +4
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    babgozd 3 gün balcis
    Kesintisiz 11 gün olurdu. 16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26 Mayıs. Şimdilik 16-17-18-19 ve 23-24-25-26 Mayıs gibi duruyor.
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    kenbalx (f k) 3 gün balcis
    Kısıtlamanın olduğu 18 Mayıs Pazartesi ve 19 Mayıs Salı günleri marketler, bakkallar, manavlar ve kasaplar 10.00 ile 16.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek.

    İhtiyaçlarını giderecekleri yerlerin açık olacağını bildiklerinden bir yığılma olmazdı bence. Neyse 3 gün daha gezip tozsun insanlar. Hafta içi yoğunluğunu gösteriyorlar haberlerde. Güneşi gören çıkıyor dışarı
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    otuz3 (Sezgin Sencer) 1 gün
    Sokak hayvanlarini besleyenlere izin var eklwmeyi unutmussun
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    kangaetemo 1 gün
    Tekirdag'da vaka yok diye yasaklari kaldiriyorlar ama herkes döt döte burada, denetleme sifir ama vaka yok. virusun yayilma hizi mi azaldi nedir
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    burhanerbek57 1 gün yeni yorumcu
    bundan sonra da bayram tatili yok mu hepsini birleştirseler di ya
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    MMistanbul (MKA ) 1 gün
    19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutlamamak için uzatılmış sokağa çıkma yasağıdır. Aynı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı' nda olduğu gibi. Corona virüsünden bir şekilde kurtulursunuz ama diğer virüsten nasıl kurtulacaksınız onu düşünün.
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    otuz3 (Sezgin Sencer) 2 gün
    Sokaga cikma yasagiynan cozulmuyor bu islerbe aga. Millet maskeyi takmis el ense ahpap cavus sarmas dolas meaafeye uyan yok dezenfekte yapan yok en kotusu hala salgina viruse inanmayanlar var berberlerde acildi esittir 1bir ay sonra patlama yasanacak millet ne oldu ya diyecek

    sahsen sokaga cikma yasagi yerine daha kalici etkili cozumler alinmali diyorum
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    Violet Evergarden (HAKAN CAN YILDIZ) 3 gün
    Adana'yı kapsam dışında bıraktıkları iyi olmuş

    Hepi topu 150 hasta ve toplamda 3 vefat vardı Nisan'da.



    Sağlık Bakanlığı'nın uygulaması haftalardır "düşük riskli bölgedesiniz" diye gösteriyordu.



    İnşallah tekrar yasak kapsamına alınmaz .

    Muhtemelen diğer yasak kapsamında olmayan illerde de aynidir
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    realgs 3 gün
    oralarda vaka yok denecek kadar azdır diye muhtemelen kapsamıyordur
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    zero fear 3 gün
    Hadi Antalya ve Mersin turistik bölge anladık ama, Kahramanmaraş ve Malatya gibi şehirleri neden kapsamıyor, mantıklı bir açıklaması var mı?
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    MMK46 1 gün zero fear
    Vaka görülmediği için
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    labtek38 3 gün
    3 gün sonra da bayram başlıyor zaten. Onunla birleşseydi. Bayram hakkında bir açıklama oldu mu? Takip etmedim.
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