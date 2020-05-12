Dört günlük sokağa çıkma yasağının detayları belli oldu

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünkü konuşmasında 16, 17, 18 ve 19 Mayıs tarihlerinde sokağa çıkma yasağı uygulanacağını duyurmuştu. Bugün valiliklere gönderilen genelge ile kısıtlamanın detayları belli oldu.

Yasak hangi illeri kapsıyor?

Genelge kapsamında, 15 Mayıs saat 24.00 ile 19 Mayıs saat 24.00 arasında büyükşehir statüsündeki Ankara, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Sakarya, Samsun ve Van ile Zonguldak olmak üzere toplam 15 il sınırları içerisinde bulunan vatandaşların sokağa çıkmaları kısıtlandı.

Market ve bakkallar açık olacak mı?

Sokağa çıkma yasağının günlük hayata etkisini en az düzeyde tutmak için market, bakkal, manav ve kasaplar sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde 15 Mayıs Cuma günü saat 23.00’e kadar faaliyetlerine devam edebilecek. Sokağa çıkma yasağının olduğu 16 Mayıs Cumartesi ve 17 Mayıs Pazar günleri market, manav, bakkal, kasaplar ve online satış yapan işletmeler de kapalı olacak.

Kısıtlamanın olduğu 18 Mayıs Pazartesi ve 19 Mayıs Salı günleri marketler, bakkallar, manavlar ve kasaplar 10.00 ile 16.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek. Vatandaşlar (65 yaş ve üzeri ile 20 yaş ve altında bulunanlar hariç) zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak (engelli vatandaşlar hariç) şartıyla ikametlerine en yakın market, bakkal, manav ve kasaplara gidebilecek. Aynı saatler arasında bu işletmeler evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabilecek.

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17 Mayıs Pazar günü 11.00 ile 15.00 saatleri arasında yürüme mesafesiyle sınırlı olmak, sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşlar ve ihtiyaç duyulan hallerde refakatçileri de sokağa çıkabilecek.

Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu 16 ve 17 Mayıs günleri gazete dağıtımı, gazete şirketlerinin ring halinde çalışacak dağıtım araçları, belirlenen içme suyu dağıtım bayileri ve Vefa Sosyal Destek Birimleri aracılığıyla yapılacak. Gazete dağıtımı evlere servis şeklinde yapılacak. 18 Mayıs Pazartesi ve 19 Mayıs Salı günü gazete dağıtımı/satışı marketler ve bakkallar aracılığı ile yapılacak.

16 Mayıs Cumartesi, 17 Mayıs Pazar, 18 Mayıs Pazartesi ve 19 Mayıs Salı günleri ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri, ayrıca tatlı üretiminin yapıldığı/satıldığı iş yerleri açık olacak. (Bu iş yerlerinde sadece ekmek, unlu mamul ve tatlı satışı yapılabilecek.)

Kısıtlamanın olduğu günlerde vatandaşların dışarı çıkamadığı saatlerde tatlı satışı yapan iş yerleri sadece eve/adrese servis şeklinde satış yapabilecek.

Ramazan ayı münasebetiyle sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu 4 günde sadece evlere paket servis şeklinde hizmet sunmak üzere lokanta ve restoran tarzı iş yerleri, ilaç, tıbbi cihaz, tıbbi maske ve dezenfektan üretimi, nakliyesi ve satışına ilişkin faaliyetleri yürüten iş yerleri açık olabilecek.

İstisna kapsamında olan kişiler

Geçtiğimiz haftalarda olduğu gibi kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşları, eczaneler, veteriner klinikleri ve hayvan hastaneleri, havalimanları, limanlar, sınır kapıları, gümrükler, karayolları, huzurevleri, yaşlı bakım evleri, rehabilitasyon merkezleri, içme suyu, gazete ve mutfak tüpü dağıtımını yapan şirketler, hayvancılık ve tarımsal faaliyet yapanlar, yurt içi ve dışı taşımacılık yapanlar, oteller, gazete, radyo ve televizyon kuruluşları ile gazete basım matbaaları yasaktan muaf olacak. Bu işletme, kurumlarda çalışanlar sokağa çıkabilecek.

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